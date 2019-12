Monchi: “Somos el más grande en Andalucía en 130 años y lo seremos en los próximos 200”

Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, tuvo una importante intervención en uno de los puntos del orden del día de la junta de accionistas. El responsable de área deportiva recordó los éxitos recientes y apuntó a un futuro próspero en el proyecto que lidera José Castro y en el que él se siente muy bien integrado tras su regreso de las dos temporadas en Roma. “Igual que en aquellas nueve finales, nueve, no ocho ni siete ni seis. Nueve. Por si alguno se ha olvidado de quiénes somos y qué hemos conseguido. Nueve. El más grande que ha habido, hay y habrá en el sur de Europa, el más grande de Andalucía en los últimos 130 años y en los próximos 200 años. Guste o no guste somos la marca que mejor ha vendido en los últimos veinte años el nombre de esta bendita ciudad. De hecho, como dice nuestro evangelista Javier Labandón en su evangelio transformado en himno; “la Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán”. Hoy somos un club a imitar, un modelo a seguir, un camino que otros quieren emprender, una meta que muchos quieren conseguir”.

Y continuaba Monchi. “Hoy el Sevilla FC es objeto de estudio en las mejores escuelas de negocios del continente europeo, portada de las ediciones deportivas de los periódicos con más tiradas en el planeta, llenando minutos de programas de televisión de las cadenas más importantes. Como decía, volveremos a ganar, por muy difícil que sea el rival, un rival que, no lo olvidemos, somos nosotros mismos, aquello que hemos hecho de bueno en la historia reciente, y que queremos superar y mejorar, porque así nos parió nuestra madre. Exigentes e inconformistas. Así crecimos y así lo seguiremos haciendo. Y lo haremos, sí o sí. Lo haremos, ¿otra vez? Sí, otra vez”, haciendo referencia a expresiones de José María del Nido y José Castro.



“Pero no será fácil. Será, al contrario, duro y exigente. Y para ello, y ahora vosotros os convertís en el objeto de este discurso, necesitamos la mejor versión de todos y cada uno de los que hoy estáis aquí y de los que no están, necesitamos a los grandes, a los pequeños accionistas y a los que no lo son. A los abonados y a los no abonados. En definitiva, al sevillismo, sin etiquetas ni representantes, ni usurpadores de sentimientos. Nadie es más sevillista que nadie ni menos que ninguno. Que nadie enarbole banderas que no le pertenecen porque esa bandera es única y es de cada uno de nosotros. Que nadie quiera usurpar lo que es nuestro, individual e intransferible: el amor a unos colores. Eso no es objeto de negocio ni de sindicación”, manifestaba Monchi.

“Por ello apelo, y ahora os habla un sevillista más, a la unidad. Esa unidad que hoy está representada en este consejo y que era necesaria y fundamental para abordar este futuro ilusionante que antes he descrito. Estamos en un momento histórico, en la línea de salida de nuevos proyectos que nos llevarán de nuevo a disfrutar de experiencias inimaginables y lo haremos en el estadio que ha visto los últimos logros y en la ciudad deportiva donde nacieron Antonio Puerta, José Antonio Reyes, Jesús Navas y otros muchos canteranos más. Lo repito, aunque con otras palabras, seguiremos creciendo y disfrutando en Nervión y en la Carretera de Utrera. Eso sí, más bonitos ambos porque se está invirtiendo mucho dinero en convertirlos en un estadio cinco estrellas y en una ciudad deportiva modélica. Nadie nos va a sacar de nuestra casa, al contrario, nos queda mucho que disfrutar allí, en familia, como lo hemos hecho los últimos 60 años. Por tanto, lo haremos sin renunciar a nuestra historia, a nuestra filosofía, a nuestros símbolos, a nuestro ADN, porque somos los mismos y seguiremos siendo los mismos. Y los que no están nos dejaron las enseñanzas y los sentimientos y se fueron al tercer anillo, igual que nosotros hacemos con nuestros hijos. Profetas del blanco y rojo, profetas de una religión que perdurará en el tiempo, sin líderes ni mesías que nada tienen que ver con la idiosincrasia de esta sociedad”, sentenciaba Monchi en su discurso.