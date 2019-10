Sevilla FC: Números frente a sensaciones en las últimas semanas

Vuelve el Sevilla mañana a competir en LaLiga y lo hace con la necesidad de recuperar las sensaciones que mostró en el primer tramo de la temporada. El conjunto de Lopetegui ha perdido la seguridad y la contundencia que mostró en los primeros duelos, y ha destapado más dudas en las últimas semanas que han provocado incluso debates como el de la delantera y la portería. Muchos son ya los que piden un relevo a Luuk de Jong, que no ha marcado aún ningún tanto con el primer equipo sevillista, a pesar de que calmó un poco su ansiedad en el parón de selecciones al marcar un gol con Holanda. Eso sí, también los hizo Dabbur, un doblete con calidad en el remate, para elevar aún más el tono de las reclamaciones de minutos en el aficionado, que no entiende como el israelí no dispone de más opciones desde el inicio con un compañero que no ha visto portería en siete partidos como titular (no lo fue ante el Eibar).

Pero el debate de la delantera preocupa menos a Lopetegui que el descenso en prestaciones defensivas de los suyos. Su Sevilla ha encajado un total de once goles en lo que va de temporada, en diez partidos. Sin embargo, diez de ellos los ha recibido en los últimos cinco partidos, por el único tanto (ante el Celta), que recibió en los primeros cinco choques. Sin obviar que la calidad de los rivales (Real Madrid, Real Sociedad o Barcelona) en este segundo tramo ha sido mayor, lo cierto es que el Sevilla ha sido un equipo más vulnerable, y eso se ha notado en días aciagos como el de Éibar. Sólo hay que darle un repaso a la hemeroteca de declaraciones de los futbolistas este parón para darse cuenta del daño y el enfado que creó en el equipo aquella derrota ante el conjunto armero. También lo hizo sufrir tres goles en 15 minutos ante el Barcelona, algo inaceptable al máximo nivel.

Y es que, Lopetegui es consciente de que el arranque fulgurante de sus hombres ha vivido una caída en los últimos partidos. Sin ir más lejos, Vaclik era casi un mero espectador en las primeras jornadas. En los duelos ante el Granada y el Alavés no recibió ni un disparo entre los tres palos, y ante el Celta encajó un tanto en la única llegada de los gallegos. Esto ha cambiado en las últimas jornadas, en la que incluso los goles y las actuaciones de Vaclik (especialmente ante el Eibar) han propiciado que se debata si Bono debe tener sus oportunidades desde el inicio en próximas citas. Eso sí, el marroquí también erró con su selección.

El Sevilla ha mantenido la portería a cero en la mitad de los partidos que ha jugado (cinco), si bien acumula cuatro partidos consecutivos sin lograrlo y el duelo ante el Levante parece, a priori, una buena opción para volver a esta senda. El conjunto granota sólo ha ganado un duelo de los cuatro que ha jugado como visitante, aunque su última salida es en la que sumó sus tres puntos, ante el Leganés (1-2). Sin embargo, Julen Lopetegui no se fía y advirtió de que «el Levante es un buen equipo. De los más peligrosos fuera de casa, por cómo afronta los partidos. Es capaz de tener diferentes sistemas. Tienen ambición y estilo. Está muy bien dirigido. Nos va a obligar a hacer un muy buen partido en nuestro campo para poder ganarle». Era quizás el aviso del preparador vasco a sus jugadores para no perder el ritmo ni la concentración en todo momento, como le ocurriera en el partido ante la Real Sociedad, a la que tuvo dominada hasta el 3-2 que instaló la incertidumbre en Nervión. Las sensaciones y los números.