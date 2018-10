Sevilla FC: de un parón liguero a otro y las cuatro victorias seguidas

El fútbol no ha podido cambiar más para el Sevilla. Antes de empezar el primer parón liguero, con la derrota ante el Betis en el Benito Villamarín, y también con la vuelta, tras la derrota dolorosa ante el Getafe en el Sánchez-Pizjuán, el equipo nervionense ha sido capaz de darle la vuelta a la tortilla tras ganar hasta cuatro partidos seguidos en LaLiga.

El primer partido fue ante el Levante en Valencia; después llegaría la sonora victoria frente al Madrid. El tercer triunfo sería de visitante, en este caso en Ipurúa ante el Eibar, mientras que ayer, en un duelo que se preveía complicado puesto que no se puede dudar de la calidad de los hombres de Mohamed, el Sevilla ganó el cuarto partido seguido. El entrenador del conjunto nervionense, Pablo Machín, ya había dicho tras perder ante el Getafe que no se podía dudar del equipo y que estaba convencido de que saldría adelante la situación. «Hay formas y formas de perder, todas las derrotas son duras. Nos enfrentamos a un equipo difícil que les vino todo de cara y a nosotros no. Intento buscar lo positivo y me quedo con la actitud del equipo», llegó a decir el 16 de septiembre. Ahora, sólo tres semanas después, el Sevilla ha cambiado de manera sobresaliente y descansa con la tranquilidad que le da el haberlo dado todo.

En el día de hoy los jugadores volverán a ejercitarse, mientras que mañana habrá día de descanso. El miércoles y el jueves los entrenamientos serán de nuevo en la ciudad deportiva a partir de las 10.00 de la mañana, mientras que el viernes, sábado y domingo habrá de nuevo jornada de descanso. La vuelta al trabajo ya se hará el lunes 15 a las 18.30 horas.

Hoy, Premios Blázquez

El Sevilla entregará hoy los Premios José Antonio Blázquez y Ruesga Bono a los mejores trabajos periodísticos realizados sobre el conjunto nervionense. El presidente, José Castro, podría hablar del buen momento del equipo tras ganar cuatro victorias seguidas.

Escrito por Redacción