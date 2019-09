Sevilla FC: De primero como visitante a decimoséptimo como local

El mundo al revés, al menos, en lo que concierne al Sevilla en una temporada extraña para los de Nervión. Hasta la fecha, con sólo cinco jornadas, el equipo sevillista lo ha sumado todo como visitante y se ha dejado cinco puntos en su estadio, el Sánchez-Pizjuán. Jamás en los últimos años había iniciado el Sevilla una temporada tan particular, sobre todo, porque ha tenido en su campo el lugar más fiable para tratar de responder a tanto desatino lejos. De hecho, hace sólo tres años, a mediados de mayo, protagonizó una situación única en Europa: fue el penúltimo como visitante con sólo nueve puntos (no ganó ningún partido) y cuarto como local, con 43 puntos.

La sintonía actual es al revés. Contra el Espanyol, en Barcelona, supo llevar la manija del partido y se mostró como una roca; después, en Granada, más de lo mismo, precisamente, ante un conjunto, el de Diego Martínez, bien asentado, y, por último, ante el Alavés, volvió a golpear primero y a posteriori entendió lo que el partido necesitaba. Sin embargo, en el Sánchez-Pizjuán tan sólo ha podido quedarse con el 16% de los puntos, un porcentaje ínfimo para quien está acostumbrado a dar su mejor versión ante sus aficionados.

En el duelo ante el Celta, un error de concentración al final cuando ya había hecho el Sevilla lo más difícil, abrir la lata viguesa, le costó dos puntos, mientras que con el Madrid le faltó la profundidad necesaria para dañar a Courtois. Es ahí, precisamente, donde aparecen las primeras dudas de un Sevilla sin chispa arriba. Sin Dabbur, que no ha sido convocado en LaLiga, De Jong no ha terminado de explotar, inédito en materia goleadora. No obstante, Lopetegui está convencido de que el futbolista holandés se reencontrará con el gol, meses después de ser coronado en la liga de su país como máximo artillero.

Ahora, de jueves a domingo, del duelo ante el Eibar en Ipurua y el enfrentamiento ante la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán, le toca el Sevilla rematar un cuatro de cuatro como visitante y ganar su primer duelo en Nervión. En la liga actual, sólo el Eibar, el Espanyol y el Leganés tienen peores números como locales, una circunstancia más que llamativa para el Sevilla, habituado a recibir infinitos elogios durante el siglo XXI por su buen hacer en el Sánchez-Pizjuán. De hecho, en la pasada campaña fue cuarto como local, sólo por detrás del Barcelona, Atlético y Real Madrid; también en la temporada 2016-17 sacó su mejor versión ante sus aficionados acabando tercero y con sólo dos puntos menos que el primero, el Barcelona.