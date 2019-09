Sevilla FC – Real Madrid: Duelo de iguales que decantó el que tuvo gol

Al igual que el fiel lector de estas páginas habrá podido observar loas al Sevilla de Julen Lopetegui en este buen inicio de campeonato, también habrá podido contemplar en más de una ocasión que se ha hablado en numerosas oportunidades de la dificultad para generar juego ofensivo, ocasiones claras, que está teniendo este renovado conjunto de Nervión. Sólo ante el Qarabag se desmelenó en cierta manera, y fue cuando Chicharito abrió la lata de falta directa. En el resto de duelos siempre ha sido un conjunto férreo, incómodo, correoso y muy difícil de hacerle ocasiones. Vaclik, de hecho, era el portero que menos había tenido que intervenir en toda LaLiga. Sin embargo, le faltaban ideas en ataque, que el balón le llegara franco al delantero para ser un equipo más temible. La llegada del Real Madrid, tocado tras el 3-0 ante el PSG parecía una buena prueba. Y el algodón salió manchado.

Y es que muchos podían esperar un baño de sangre, pero el conjunto de Zidane, sorpresivamente, se puso el mono de trabajo e igualó en intensidad y competitividad a los de Lopetegui, por lo que el duelo lo iba a decantar la calidad. Y en estas lides, el equipo madridista goza de mayor salud. Sólo le hizo falta una ocasión en la segunda parte para poner el marcador de su parte, y saber aguardar el resultado, pero es que en la primera parte Vaclik se había erigido en salvador con dos paradas de mérito ante Hazard y Carvajal. De hecho, el Sevilla no tiró en todo el partido entre los palos de Courtois, que fue casi un espectador más del duelo. Ni los cambios de Lopetegui ni sus variantes tácticas (desacertadas) desatascaron un duelo que el Real Madrid supo adormecer para llevarse una victoria que le sitúa en el segundo puesto de la clasificación. No es ningún drama, pero necesita el equipo nervionense más alegría en tres cuartos de campo, más -perdonen el símil- mirada asesina allí donde las defensas rivales empiezan a barruntar que su pesadilla se acerca. Al fin y al cabo, es donde terminan de decantarse los choques en los que, más tarde o más temprano, se juegan las cosas importantes.

Sacó un once esperable el técnico sevillista, con la presencia de De Jong, de nuevo, como referente goleador, aunque sorprendía la falta de recursos ante una eventual derrota en el electrónico con hombres como Munir o Rony Lopes fuera de la convocatoria. El duelo pronto evidenció que el Real Madrid no iba a ponerlo fácil, no iba a ser la marioneta en manos del titiritero que fue en París. Un remate alto de Benzema a centro de Kroos y otro de De Jong que sacó Varane a corner fueron los primeros atisbos ofensivos de ambos contendientes. Mucho rigor táctico y poco fútbol elaborado, aunque le ponía más sentido el Sevilla. Carvajal veía pronto una amarilla, por lo que su banda era una buena zona a explotar. Pero ayer no volaban tanto Reguilón y Navas, o al menos no aparecían en zonas donde pudieran hacer daño de verdad. Los de Lopetegui robaban bien en defensa, pero se les nublaba la vista en los últimos metros. Pasaba la media hora y los porteros no aparecían. Lo hizo primero Vaclik en una buena parada a Hazard tras un robo de balón del omnipresente Benzema. Tres minutos después otra vez salvó el checo a los suyos al desviar el disparo en un mano a mano con Carvajal. Una falta de Bale a las manos del portero sevillista sumaba otro tiro a las estadísticas. En un combate de boxeo, al descanso iría perdiendo el duelo a los puntos.

Tras el paso por vestuarios, el guión no mejoró. Tanto que Lopetegui tardó seis minutos en meter a Óliver Torres por el desaparecido Mudo. El Sevilla mejoraba un poco. Pero cuando empezaba a encontrarle algo de tacto al duelo llegó el gol de Benzema. El francés cabeceaba al fondo de la red un centro desde la línea de fondo de Carvajal. Si algún equipo lo había merecido, era el madridista. Tocaba medir la capacidad de reacción sevillista. El técnico sevillista metía en el campo a Chicharito dejando en el campo a De Jong, y más tarde retiraba a Carriço para dar entrada a Nolito. Fernando bajaba al eje de la defensa. Pero no hubo novedades. El Madrid vivió cómodo y sólo se asustó en un gol de Chicharito que fue anulado correctamente por fuera de juego del mejicano. Mientras, Benzema, el mejor del partido, habilitaba a Bale ante Vaclik, pero el mal disparo con el exterior del galés se iba al lateral de la red. El final del partido confirmaba la primera derrota. Toca remendarlo el jueves en Éibar.