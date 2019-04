El Sevilla FC se acerca a las grandes firmas mundiales

El Congreso Mundial del Turismo (WTTC Global Summit) centró esta semana en Sevilla las miradas del planeta en todo lo concerniente a un sector capital para la economía. El Sevilla FC no quiso ser ajeno a ello y no dejó escapar la oportunidad de formar parte activa del evento, impulsando un papel relevante como club deportivo en constante expansión de su marca. Al prestigioso congreso, en el que destacó la presencia del expresidente norteamericano y Premio Nobel de la Paz Barack Obama, acudieron entre otros el presidente sevillista, José Castro; el director general de la entidad, José María Cruz, y el director de Marketing, Ramón Loarte.

Éste último atiende a ABC de Sevilla para explicar algunos de los trascendentes motivos que empujaron al club a formar parte de esta iniciativa: «Llevamos trabajando un año y medio con el equipo de Turismo del Ayuntamiento, que está haciendo una labor excepcional. Se ve en la pasión con la que han montado la Cumbre Mundial del Turismo o cómo han conseguido también la gala de los MTV Europe Music Awards. Los rodajes… están trabajando mucho para poner a Sevilla en el mapa internacional. El Sevilla como club tenía que aprovechar todo esto. Hablamos hace tiempo con el presidente y el consejo. Tenemos ‘Sevilla’ en nuestro nombre. Hemos jugado con entidades enormes como el Manchester United. Finales contra el Benfica, el Liverpool… llevamos por el mundo a Sevilla en nuestro nombre. Debemos estar cerca, tenemos que estar siempre cerca de estos eventos. No hablo de la parte política o institucional, ahí no me meto, pero sí de estrechar lazos con todos aquellos proyectos turísticos que puedan ser beneficiosos para todas las partes, pensando en la gran dimensión del Sevilla. Lo notamos cuando viene gente a ver la Catedral, el Alcázar… el Sevilla FC tenía que poner también su casa bonita, tener un gran museo, el estadio, un tour atractivo, abierto a todas esas personas que visitan la ciudad de Sevilla, con todo tipo de detalles, con audioguías en once idiomas, etc. Estamos abiertos siempre a crecer, a todo ese tipo de iniciativas. Tenemos que crecer al margen de lo deportivo, donde cosechamos grandes éxitos, y miramos por nuestro desarrollo como cualquier otra gran empresa. Tenemos la suerte de vivir y tener un equipo en una ciudad maravillosa, que además es la única ciudad que está creciendo en turistas respecto a otras poblaciones de España. Queríamos estar en la Cumbre Mundial del Turismo. Así se lo transmitimos a Antonio Muñoz y al alcalde, Juan Espadas, con los que nos reunimos el director general, José María Cruz, y yo previamente y estudiamos las diferentes fórmulas de colaboración. Hacer este tipo de eventos es muy costoso pero pudimos encontrar las fórmulas idóneas para que el Sevilla tuviera presencia y accediera a los invitados al congreso que nos podían interesar como entidad deportiva», detalla Loarte.

En este sentido, el director de Marketing del Sevilla desvela algunas de las potentes firmas con las que la entidad ha podido codearse y que podrían convertirse en un futuro en patrocinadores del club: «Es importante poder sentarnos con las personas que son decisoras en las aerolíneas, por ejemplo. El Aeropuerto de Sevilla está realizando un trabajo enorme, con un proyecto de ampliación para más que duplicarlo. Se crearán nuevas rutas internacionales. El Sevilla, por supuesto, también quiere estar ahí. Hablamos con los principales patrocinios de las aerolíneas, una industria que en el mundo del fútbol ha tenido especial relevancia, con Qatar, Emirates, Etihad, Turquish… Nos hemos reunido con presidentes y directores generales de las principales aerolíneas, las más importantes del mundo. También lo hemos hecho con los gabinetes de Turismo de Filipinas, Indonesia, México o Colombia. Y con marcas enormes, como American Express, Visa o Mastercard que puedan estar interesadas en relacionarse con el Sevilla FC. Todo el mundo se va siempre al patrocinio de la camiseta, pero manejamos otros muchos que son muy interesantes. Tenemos, sin más lejos, escuelas del Sevilla en Estados Unidos y en Japón, y queremos expandirlas. Montar clinics o acciones con los aficionados de allí, organizar giras o partidos amistosos. Todos esos proyectos contribuyen a mejorar la marca del Sevilla FC en diferentes mercados y debemos estar ahí. Durante todo el año, tenemos que tener visibilidad fuera. Este evento, la Cumbre Mundial de Turismo, nos parecía mágico para el Sevilla. Y en él se ha implicado toda la compañía, de arriba abajo, empezando por el presidente, José Castro, y el consejo de administración».

Para finalizar, Ramón Loarte insiste en que «éste es el objetivo, el camino hacia donde va el club. Hay que contribuir y creérselo desde todas las áreas, ticketing, protocolo, comunicación, etc. Éste es el camino para ser cada vez más grandes. Siendo conscientes también de que la mayor parte de los ingresos del club van destinados a la mejora de la plantilla con la contratación de jugadores y teniendo en cuenta que un futbolista que hace dos años valía 4 ó 5 millones de euros ahora vale 15. A nuestros aficionados locales no podemos pedirles más esfuerzos. Todo eso tiene un tope. Estamos en Sevilla, con un mercado y una situación concreta. El dinero está fuera. Estamos definiendo bien la imagen y el posicionamiento que el Sevilla debe tener para instalarnos en los mercados claves para nosotros. Nos ayudan iniciativas como la de ‘Juego de Tronos’ o participar en eventos tan importantes para la ciudad como la Cumbre Mundial del Turismo», concluyó.