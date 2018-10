Sevilla FC: El séptimo equipo más goleador de Europa

Queda un mundo (sólo se llevan disputadas ocho jornadas en la liga española), pero el sevillismo no puede (y no debe) ocultar su satisfacción por el comienzo de una temporada en la que se llegaron a abrir todo tipo de inquietudes por los numerosos cambios ocurridos este verano: Caparrós se hizo cargo de la dirección de fútbol, Machín cogió al equipo y llegaron hasta nueve fichajes, muchos de ellos al final de un mercado complicado y que venía a multiplicar el estado de preocupación de muchos aficionados. Sin embargo, el devenir de la competición no ha podido ser más positivo para los intereses del club de Nervión, líder en LaLiga justo antes del segundo parón, y con otros datos que resultan y que muestran la talla del cuadro sevillista a estas alturas. El Sevilla es hoy por hoy el séptimo equipo más goleador de Europa y el primero como visitante, unos dígitos muy importantes si se tiene en cuenta las cifras que se manejan en el viejo continente para fichar a delanteros.

En este sentido, sólo tienen mejores números que el cuadro nervionense el Borussia Dortmund, el Barcelona, el PSG, el Olympique de Marsella, el Manchester City y el Arsenal. Todos los demás, tras consultar los datos de más de 131 equipos correspondientes a las ligas europeas, tienen menos capacidad ofensiva.

El dato reúne aún si cabe más interés y curiosidad por el hecho de que hasta el último momento estuvo el Sevilla tratando de encontrar un punta que le pudiera ofrecer más de 20 goles por temporada. Sin embargo, resulta evidente que estos delanteros ya los tenía en casa. André Silva, que llegó al equipo nervionense en la segunda semana de agosto, ya lleva siete tantos, mientras que Ben Yedder, que cumple su tercera temporada en el conjunto nervionense, suma nueve en catorce partidos. Lo del francés es más que destacable porque la media de goles comienza a ser espectacular: uno cada 90 minutos.

En total, y en LaLiga, el Sevilla ha sumado en las ocho jornadas que se llevan disputadas 18 goles. Sólo el Barcelona, con uno más, tiene mejor balance en España. En el resto de Europa, y de más a menos, los equipos que mejoran este guarismo del Sevilla son el Paris Saint Germain con 32 tantos; el Borussia Dortmund, con 23; el Manchester City y el Olympique de Marsella, con 21, y el Arsenal, con 19. Excepto el conjunto de Emery, el de Rudi García y el de Ernesto Valverde todos estos equipos son líderes de ligas como la francesa, la alemana o la inglesa. En otros campeonatos, como el italiano, el portugués, el turco o el griego no hay equipo que sepa golear más que el Sevilla. También, y en referencia al conjunto de Machín, conviene destacar que es el cuadro que más tantos ha hecho como visitante en Europa en los distintos competiciones de la regularidad, igualado con el PSG. El Sevilla y el conjunto parisino, en cuatro encuentros, suman trece goles.