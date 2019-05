Sevilla FC: Sin prisas por el entrenador

Sin descartar en ningún momento a Caparrós, el Sevilla evalúa todas las situaciones posibles, como es lógico, y se mueve en el mercado en busca de la mejor opción para su banquillo la próxima temporada. Marca apuntaba ayer a Eusebio Di Francesco como uno de los técnicos que más gustan al director general deportivo, Monchi, con el que éste mantiene una excelente relación y con el que convivió en la Roma hasta hace sólo dos meses. Di Francesco visitó Sevilla recientemente para presenciar el último derbi Sevilla-Betis celebrado en el Sánchez-Pizjuán, invitado por el propio director deportivo del club hispalense. El vínculo entre Monchi y Di Francesco en la Roma era fortísimo. No en vano, la destitución del segundo (sin el visto bueno del gaditano) tras la eliminación de los italianos en Champions a manos del Oporto desencadenó la repentina marcha de Monchi y su posterior regreso a Nervión.

Desde Italia, se apunta incluso a una oferta de dos años por parte del Sevilla al entrenador nacido en Pescara hace 49 años. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que Di Francesco es un técnico con mucho cartel en el país transalpino y que los nervionenses tendrían una dura competencia por él. El AC Milan también lo maneja como futurible para su banquillo. Forma parte de la lista que maneja el director deportivo del cuadro rossonero, Leonardo, para la campaña que viene, con Gattuso más fuera que dentro del equipo, incluso en el caso de clasificarse para la Liga de Campeones. Ayer, además, se pudo ver a Di Francesco por el centro de la capital lombarda, lo que acrecentó los rumores en Milán. Por otra parte, el exentrenador de Roma y Sassuolo ya se acercó hace algunas semanas a otro club italiano, la Fiorentina, cuyos rectores se decantaron al final, curiosamente, por el exsevillista Vincenzo Montella.

Con todo esto y sin olvidar que la temporada está aún por concluir y que el Sevilla mantiene opciones matemáticas de entrar en Champions, Monchi, evidentemente, no quiso entrar ayer en detalles sobre el nombre del candidato o candidatos para dirigir al Sevilla la próxima temporada. «A Eusebio Di Francesco le tengo una gran admiración. He tenido con él dos años en Roma magníficos, con una relación muy buena, pero no es primera opción ni mucho menos. No van por ahí los tiros. Ahora mi entrenador es Joaquín Caparrós y quiero valorar esa opción como las demás. No empecemos a hacer quinielas porque no va por ahí», sentenció el de San Fernando.

En este sentido, Monchi asegura que hasta que no finalice la temporada no va a tomar con el club una decisión en firme sobre el tema del entrenador. Sobre otras opciones, el nombre del francés Rudi García vuelve a merodear por Nervión. El actual entrenador del Olympique de Marsella ya estuvo muy cerca de llegar al Sánchez-Pizjuán en el verano de 2016, pero al final Monchi terminó decantándose por Jorge Sampaoli. El caso es que fue una posibilidad que el de San Fernando ya valoró muy seriamente en su día. Rudi cumple ahora su tercera campaña al frente del Marsella, que corre el riesgo de no meterse en Europa, situación que podría precipitar su salida pese a tener contrato hasta 2021. La semana pasada, precisamente, el protagonista fue cuestionado por la posibilidad de recalar en Nervión. Prefirió no mojarse: «¿El interés del Sevilla FC? Me abstendré de contestar», expresó escuetamente Rudi García, que como Di Francesco también gusta al Milan.

Otra vieja aspiración en Nervión es la de Laurent Blanc. El galo está libre en estos momentos, aunque por poco tiempo. Tras tres temporadas inactivo después de desvincularse del Paris Saint Germain, todo hace indicar que regresará a la Ligue 1 de su país. Salvo sorpresa, será el sustituto de Bruno Genesio en el Olympique de Lyon, equipo que lo tiene muy avanzado.

Y, desde luego, si hay un entrenador que convence a gran parte de los integrantes del club y a la afición ése es Javi Gracia. El problema es que el técnico navarro se ha vuelto casi inaccesible. Ha completado un temporadón con el modesto Watford, erigiéndose en uno de los entrenadores de moda en la Premier League. Gracia ha escrito su nombre con letras de oro en el club inglés, al que ha metido en la segunda final de toda su historia. El Watford venció hace un mes con remontada épica en la prórroga al Wolverhampton y jugará la final de la FA Cup ante el Manchester City de Pep Guardiola el 18 de mayo en Wembley. Con estos registros, se antoja muy complicado sacarlo de Inglaterra. Tiene contrato con los de Vicarage Road hasta 2023.