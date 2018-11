Sevilla FC: Tras Vallecas, Ciudad de Valencia, Ipurúa… Anoeta

El Sevilla afronta mañana su sexta salida en LaLiga en la temporada 2018-19 con la intención de ganar el cuarto partido como visitante. Hay que recordar que los estadios en los que ha ganado el cuadro de Machín esta campaña son Vallecas, Ciudad de Valencia e Ipurúa. De hecho, esta ha sido una de las menciones especiales que ha hecho a sus jugadores el entrenador soriano.

“Sabiendo que será difícil ante cualquier rival, la Real Sociedad no será menos. Es cierto que no conoce la victoria en su casa, pero es el mejor visitante. Tienen argumentos para ponerlo difícil y esperemos que no consigan la primera el domingo”, llegó a decir Machín ayer en la sala de prensa.

El entrenamiento será esta tarde, a partir de las 16.30, y a continuación el entrenador dará la lista de convocados. Dos de las dudas están en qué pasará finalmente con Mercado y André Silva, dos jugadores que no se han entrenado a lo largo de la semana.

El que sí será baja segura es Kjaer, que tuvo problemas musculares en el duelo ante el Huesca. El danés quiso acelerar su recuperación y terminó rompiéndose, algo que Machín no quiere que pase bajo ningún concepto con Mercado y André Silva.