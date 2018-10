Sevilla FC: Una alineación de carrerilla

En el fútbol actual, y más en este Sevilla del siglo XXI que compite habitualmente en tres competiciones, es cada vez más raro recitar de memoria un once incial habitual. Las famosas rotaciones, las sanciones y las lesiones dificultan que un entrenador disponga de manera habitual de un once tipo. Sobre todo porque también ha cambiado la forma de dirigir los equipos: antes se confiaba casi siempre en lo mismo, ahora se busca tener a todos enchufados dándole entrada a menos habituales en determinadas citas. Pero todo esto no parece estar afectando al Sevilla 2018-2019 de Pablo Machín. El técnico soriano ha repetido en cinco ocasiones consecutivas en LaLiga un once formado por Vaclik, Carriço, Kjaer, Sergi Gómez, Navas, Banega, Mudo Vázquez, Sarabia, Arana, Ben Yedder y André Silva. Estos mismos nombres han jugado de inicio ante Real Madrid, Eibar, Celta, Barcelona y Huesca. Duelos en los que sólo han caído derrotados en el Camp Nou. Quizás por esa máxima de «aquello que funciona mejor no tocarlo», Machín no ha variado su once tipo en ninguno de ellos. De hecho, esa estadística podría haber comenzado antes, pero en el Levante-Sevilla el lateral izquierdo fue Aleix Vidal, y no Arana.

Esta sucesión de partidos con el mismo once inicial es la más prolongada desde 1991, cuando el Sevilla de Víctor Espárrago alineó durante cinco jornadas seguidas el mismo equipo titular. En aquel entonces la memoria sevillista recitaba el Unzué, Cortijo, Martagón, Salguero,Diego Rodríguez, Jiménez, Bengoechea, Marcos, Ramón Vázquez, Conte y Zamorano. Se repitió el equipo en las cinco primeras jornadas, pero en la sexta, ante el Deportivo en Riazor, salió del once Martagón (lesionado) dejando su sitio a Pascual.

También se repitió en cinco ocasiones consecutivas en las temporadas 1959-1960 (en dos ocasiones), 1951-1952, 1949-1950 y en 1945-46. Sin embargo, este Sevilla de Pablo Machín no podrá ostentar el récord de jornadas consecutivas repitiendo onces iniciales. Y es que Simon Kjaer, componente de ese equipo titular, sufrió una lesión el pasado domingo ante el Huesca y el parte médico ofrecido por el club advirtió de que no podrá estar en los próximos partidos. Así que no será de la partida ante la Real Sociedad. El once más repetido durante una temporada (no consecutivamente) lo tiene al alcance de la mano, ya que está cifrado en las siete ocasiones que se dio en la 1980-81, en la 1987-1988 y en la 1991-1992.

Y es que este once ha consolidado al Sevilla en la zona noble de LaLiga una vez transcurrido el primer tercio del campeonato. Actualmente los sevillistas son terceros, con 19 puntos, repartidos en seis victorias, un empate y tres derrotas. Curiosamente, los mismos guarismos que registraba la campaña pasada con Eduardo Berizzo al frente del banquillo. Eso sí, el conjunto de Pablo Machín acumula 22 goles a favor, por lo 11 que tenía con el argentino. Las sensaciones, también, son diferentes. Tras un inicio dubitativo, el Sevilla de Machín ha dejado claras muestras de la idea de juego que tiene, de cómo la piensa ejecutar, tiene una identidad. Sin embargo, la pasada campaña las sensaciones eran peores y al final, el tiempo acabó por confirmar la destitución de Berizzo, que ahora pasa dificultades con el Athletic en este inicio de temporada.

Todos estos datos también se pueden valorar en Europa. El Sevilla ha ganado todos sus partidos en la Liga Europa (rondas previas incluídas) con la única excepción de la derrota ante el Krasnodar. Ha jugado un total de nueve partidos, en los que ha logrado seguir mostrando su poderío ofensivo, anotando 29 goles.

Ahora llega la Copa del Rey ante el Villanovense, un equipo de Segunda división B que, a priori, invita a pensar que puede seguir mejorando sus registros, tanto de victorias como en materia realizadora. El once inicial, obviamente, distará mucho del que suele presentar en LaLiga, e incluso tendrá variantes del que suele aparecer en la Liga Europa. Será el momento para jugadores inéditos hasta el momento para Pablo Machín como Borja Lasso o Juan Soriano. Tampoco se puede descartar la inclusión de más de un canterano en la lista.