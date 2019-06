El Sevilla tiene un plan. Y no sólo de cara a esta temporada, campaña en la que Monchi liderará de nuevo la parcela deportiva, sino también con la mirada en un horizonte cercano y con el año 2022 como objetivo para tratar de hacer un Sevilla aún más grande. Sevilla Fútbol Club 2022. Con la presencia del presidente, José Castro, así como del director general, José María Cruz, además de Monchi, en la mañana de ayer se celebró una reunión en la ciudad deportiva con todos los responsables de las distintas áreas para definir los próximos proyectos, un ideario que se pondrá en práctica a partir del 1 de julio.

Para ello, se viene estudiando un plan de actuación para crecer y situar a la entidad en un plano más alto que le permita competir con los clubes más poderosos desde el punto de vista económico. La ambición de la entidad da un paso más y todos los departamentos (seguridad, instalaciones, control de gestión, comunicación, marketing, recursos humanos, viajes, distribución, taquillas, administración, entre otros) están «dibujando» el proceder de los tres próximos años con especial atención al cambio que se generará en la ciudad deportiva y el estadio Sánchez-Pizjuán en ese periodo.

Presupuesto y TV

El presupuesto estimado para la recién acabada temporada fue de 200,9 millones de euros, desglosados en 136,5 millones de cifra de negocios y unos beneficios por traspasos de futbolistas de 60 millones, más otros conceptos. La cifra de negocios del anterior ejercicio fue de 163,1 el curso pasado. Igualmente, y ya para la próxima temporada, se espera unos ingresos por derechos de televisión superiores a los 80 millones de euros. Del mismo modo, y en la misma reunión, también se habló de los posibles precios de los abonos para la temporada 2019-20, a la espera de que sea analizado en el consejo y comité ejecutivo, y todo hace indicar que podrían ser similares a los de la campaña pasada. En el Sevilla, igualmente, están haciendo números en torno a la inversión a realizar este verano para reforzar al equipo y dependerá en buena medida de las posibles salidas de Banega, Sarabia y Ben Yedder. Entre los tres, el Sevilla podría ingresar en torno a los 65 millones, si bien en el caso del argentino no está en ningún caso definido su posible precio de salida.

El futbolista sí le ha dicho a los dirigentes de Boca Juniors que ve bien su vuelta, pero que, para ello, deberían hablar con el Sevilla, sobre todo, porque es consciente de que Lopetegui considera que aún le queda mucho fútbol que dar en LaLiga. Un caso bien distinto es el de Sarabia, que ha recibido la llamada del Paris Saint Germain para decirle que espere unos días antes de tomar una decisión. El fútbol del madrileño, con goles y asistencias, no ha pasado inadvertido para el entrenador del conjunto francés, Thomas Tuchel. El técnico alemán quiere en su equipo jugadores comprometidos y que ayuden en la presión, uno de los principales defectos de su equipo, sobre todo, en la Liga de Campeones. El agente del futbolista, Pablo Barquero, no tiene prisas y esperará a ver en qué dirección va el asunto del PSG. El futbolista tiene la sartén por el mango y en el Sevilla entienden, tal y como reconoció Monchi en su comparecencia pública, que no hay que presionar al futbolista. La última oferta que le realizó el club nervionense al delantero lo colocaría en primera línea en cuanto a ficha, pero parece evidente que el PSG podría doblársela sin ningún tipo de problemas si finalmente da el paso adelante.

Reunión Caparrós-Monchi

En otro orden de cosas, ayer se produjo otra reunión entre el director deportivo, Monchi y el que fuera entrenador hasta final de temporada, Joaquín Caparrós, en la que siguieron tratando el nuevo cargo del técnico utrerano en beneficio de la cantera en particular y el club en general. Caparrós tiene una relación magnífica con el director de la cantera, Pablo Blanco, así como con el coordinador, Agustín López. Blanco y Caparrós se conocen hace muchísimos años y a principios de siglo empezaron a aplicar unos entrenamientos de tecnificación en la cantera que llamaron la atención de algunos clubes poderosos, tanto de España como de Inglaterra. Ahora, casi 20 años después, Caparrós tiene hambre de césped y cantera en un proyecto que gira en torno a tres años. Como todos. Sevilla Fútbol Club 2022.