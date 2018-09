Sevilla-Getafe: Vitaminas en el Sánchez-Pizjuán

Sevilla 0 Getafe 0 Vaclik, Carriço, Kjaer, Sergi Gómez, Jesús Navas, Éver Banega, Roque Mesa, Arana, Sarabia, Promes, y André Gómez. Soria, Damián, Djené, Bruno, Antunes, Portillo, Maksimovic, Gaku, Alejo, Ángel y Jaime Mata. Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Ramón Sánchez-Pizjuán Hora: 20.45 TV: BeIN Sports

Fútbol en Nervión. Tras el parón liguero, tras el derbi, vuelve el Sevilla a casa. Y vuelve también la ilusión por levantarse y olvidar cuanto antes el duelo ante el Betis para afrontar la escalada que se le viene encima a los hombres de Pablo Machín. Diecisiete días después (el último partido jugado en el Sánchez-Pizjuán fue ante el Sigma Olomouc), el Sevilla y su gente se rencuentran esta noche en un duelo con trampa y en el que los locales deberán estar muy concentrados y con destreza arriba si no quieren pasar apuros. Porque este Getafe tiene guasa…. Bien armado y trabajado, el conjunto madrileño posee cualidades para destronar a cualquiera. Un dato: tiene los mismos puntos que el Sevilla, cuatro, tras ganar un partido y empatar otro. Y otro: su entrenador, Bordalás, cumple su tercera temporada y hace ya jugar de memoria a sus futbolistas.

Mientras que el conjunto sevillista sigue inmerso en la construcción de la metodología de Machín, los del Getafe ultiman sólo detalles generados por la llegada de algunos refuerzos. No es partido el de hoy para fiarse y sí para tratar de enseñar pronto que es el Sevilla el que tiene necesidades y que la categoría de algunos de sus jugadores, caso de Sarabia, Banega, o André Silva, deberían ser suficientes para buscar con ahínco la meta de David Soria. Además, el partido se juega en el Sánchez-Pizjuán, suficiente motivo para que los locales salgan como tigres a morder al rival y se contagien de la ilusión de una hinchada que no quiere ni acordarse de lo que ocurrió la temporada pasada ante el mismo equipo cuando el equipo perdió un punto en el último suspiro (tras el salto de Cala con Sergio Rico que el colegiado no pitó falta y que aprovechó Ángel para poner el 1-1 definitivo en el marcador).

El Sevilla de hoy debe tener mucho cuidado para no repetir los recuerdos y para seguir generando en la hinchada la ilusión necesaria con algunos de los hombres que están llamados a ser importantes, caso de Quincy Promes. De hecho, tiene hoy muchas papeletas el holandés de jugar como titular. Y es que el Mudo Vázquez, si bien jugó menos minutos con su selección, Argentina, apenas ha podido entrenarse dos días para el duelo ante el Getafe y podría no estar en plenas condiciones tras tener que viajar desde Estados Unidos, mientras que Promes, que se ejercita con el Sevilla desde el miércoles, ya le ha confirmado a Machín que está preparado para debutar en el Sánchez-Pizjuán.

El resto del equipo será el que se espera, con una línea de tres centrales formada por Carriço, Kjaer y Sergi Gómez, mientras que en las bandas estarán Navas y Arana. En el centro, junto a Banega, debería repetir Roque Mesa tras quitarle el Comité de Competición al canario la segunda amarilla.