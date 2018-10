Sevilla-Huesca (2-1): Sarabia hace volar al Sevilla

Sevilla 2 Huesca 1 Sevilla FC: Vaclik; Carriço, Kjaer (Mercado, m. 23), Sergi Gómez; Banega (Roque Mesa, m. 89); Jesús Navas, Franco Vázquez, Sarabia, Arana; Ben Yedder y André Silva (Promes, m. 52). SD Huesca: Jovanovic; Miramón, Pulido, Etxeita, Akapo; Semedo, Aguilera (Longo, m. 76); Gürler (Chimy Ávila, m. 63), Moi Gómez, Ferreiro; y Cucho Hernández (Álex Gallar, m. 82). Goles: 1-0, m. 64: Sarabia. 2-0, m. 77: Sarabia. 2-1, m. 93: Pulido. Árbitro: Medié Jiménez (Comité Catalán). Mostró cartulina amarilla a Gürler, Carriço, Miramón y Arana. Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán. 33.022 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones. Cielo despejado y 11ºC. Partido de la décima jornada de LaLiga Santander 2018-19.

Victoria madurada, trabajadísima del Sevilla ante un Huesca que, para nada, ofreció síntomas en el Sánchez-Pizjuán de ser el último clasificado de LaLiga Santander. Los de Francisco pusieron la contienda realmente complicada, cerrando todos los pasillos a los atacantes locales y exhibiendo un orden espartano en todas sus líneas. Para colmo, el VAR retardó el triunfo nervionense cortando hasta dos goles sevillistas en la primera mitad. Sobre la marcha, bien anulados a Carriço y André Silva. Hubo que esperar al segundo acto para abrir la lata. Y el héroe fue el de casi siempre, un Pablo Sarabia que con su doblete otorga tres puntos importantísimos al Sevilla. Los de Machín son terceros en LaLiga, a dos puntos del líder Barça. Sarabia, el máximo goleador del equipo en todas las competiciones, con trece dianas, y también el máximo realizador en el fútbol español, por delante de Messi (doce).

El Sevilla venía de golear sin piedad al Akhisar (6-0) en el turno europeo, donde Machín repartió minutos entre los menos habituales. Para la visita del Huesca, consciente de la estimulante oportunidad que se presentaba para dar un salto en la tabla, el soriano tiró de su equipo de gala, el que ya todos los sevillistas recitan de carrerilla. Y fiel a su estilo, los nervionenses arrancaron el choque con decisión, apretando al rival arriba y forzando los errores en la salida del cuadro oscense. Arana desde la izquierda, el siempre activo Franco Vázquez y Jesús Navas partiendo con velocidad desde su perfil diestro protagonizaron los primeros remates con cierto peligro del conjunto local.

El Huesca aguantaba el tirón, sin perder la compostura atrás. Los de Francisco no lograron estirarse en ataque hasta el minuto 19, por medio de una contra lanzada por Cucho Hernández que Vaclik solucionó desviando el disparo del colombiano. Tras el susto aislado de los azulgranas, intenso protagonismo para el VAR, que iba a entrar en acción para invalidar hasta dos goles del Sevilla por «offside».

El primero llevó la firma de Carriço. Tras una falta botada por Banega, el portugués mandó la bola al fondo de las mallas de Jovanovic con su remate. Sin embargo, la tecnología llamó a consulta al trencilla Medié Jiménez… la ubicación del luso parecía adelantada. En efecto, Carriço marcó en posición antirreglamentaria y el tanto no subió al marcador. El árbitro tardó una eternidad en dictaminar, entre las quejas del público. Y, para colmo, Kjaer se lesionó en esa misma jugada y tuvo que ser sustituido por Mercado.

Algo más de polémica generó el segundo tanto invalidado a los sevillistas. Ben Yedder recogió el esférico en la frontal y asistió a André Silva, que empujó el balón a la red. La nueva revisión del VAR decidió que el franco-tunecino también partió en la jugada en fuera de juego. Esta vez, muy justo… y es que dos de los defensores del Huesca parecían habilitar sobre la línea al ariete sevillista. No fue así. O no lo interpretó de esa manera el equipo arbitral.

Las dos incidencias cortaron en seco el ritmo a un Sevilla que fue de más a menos hasta llegar al descanso. Los de Machín necesitaban la mejor versión de sus hombres de arriba, Ben Yedder y André Silva, maniatados por el buen posicionamiento del equipo de Francisco. Con el 0-0, y tras una buena ocasión de Navas que desbarató Jovanovic, se llegó al descanso. El Sevilla necesitaba meter una marcha más para llevarse el partido.

En la reanudación, el choque transcurrió bajo la misma tónica. La disposición defensiva de los de Francisco nublaba las ideas sevillistas. Banega no encontraba espacios en la zona ancha y la gente de arriba seguía desconectada. André Silva no estaba bien y, como le ocurrió a Kjaer, tuvo que abandonar el partido tocado. Promes ocupó su lugar en el frente ofensivo. Al Sevilla le seguía costando un mundo llegar con peligro, pero no bajaba los brazos. Lo intentaba por activa y por pasiva. Ben Yedder tuvo una clarísima a la hora de partido para abrir la lata. Su disparo a bocajarro lo abortó con una extraordinaria parada Jovanovic.

Los de Machín merecían premio. Y lo iban a obtener. En una jugada de mucha raza, Ben Yedder apuró hasta la línea de fondo, imponiéndose a su par, y le puso en bandeja el balón a Sarabia para que el madrileño estableciera el 1-0. ¡Gol! Sudó de lo lindo el cuadro local para desarticular al rocoso Huesca. Quién si no… Pablo Sarabia, el máximo goleador de la temporada sevillista. El ex del Getafe aparece siempre. En las duras y en las maduras.

Pudo hacer el Mudo el 2-0, pero falló a puerta vacía. Se desquitó pronto el argentino, porque poco después tiró una preciosa pared con Sarabia que habilitó al madrileño para firmar el segundo del Sevilla y de su cuenta particular. Excelso el Mudo, matador Sarabia… máximo goleador del fútbol español en todas las competiciones. Pulido, en el 93, sólo pudo acortar distancias para el Huesca de forma testimonial. Los tres puntos, de oro para un Sevilla que vuela en LaLiga.