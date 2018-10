Sevilla-Huesca: las victorias «obligadas»

Sevilla 0 Huesca 0 Sevilla FC: Vaclik; Carriço, Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas, Banega, Franco Vázquez, Sarabia, Arana; Ben Yedder y André Silva. SD Huesca: Jovanovic; Miramón, Etxeita, Semedo, Akapo; Gallar, Aguilera, Moi Gómez, Ferreiro; Longo y "Cucho" Hernández. Árbitro: Medié Jiménez (Comité Catalán) Ramón Sánchez-Pizjuán. 20.45 horas. BeIN LaLiga

Está en la mente de cualquiera que rodee al mundo del fútbol que hay ciertos partidos de los que se lamenta un equipo cuando hace cuentas al final de temporada. Está claro que en el mundo del fútbol puede pasar de todo, hasta el más pequeño puede ganarle al más grande (si no el Real Madrid no estaría como está ahora), pero no deja de ser realista que en un Sevilla-Huesca, en Nervión, el gran favorito es el conjunto de Pablo Machín. Se miden al colista y todo lo que no sea una victoria se tomaría como una decepción en la noche de este domingo. Es una de esas victorias que se toman por obligatorias en un club con la exigencia del Sevilla, en la que en pocos partidos no hay una obligación absoluta de imponerse al rival. La lógica imperativa de cualquier equipo de fútbol es la de ganar a sus rivales menos potentes o, a priori, inferiores en plantilla, jugadores y presupuesto, e intentar rascar algún punto ante los más fuertes que tú.

El Sevilla viene de una derrota en Barcelona que le privó de continuar siendo líder de Primera división, en un duelo en el que dio la sensación de que pudo sacar algo positivo si no llega a ser por su mal arranque de encuentro y la gran actuación de Ter Stegen. Ahora llega otro conjunto que viste de azulgrana, pero que ocupa la posición contraria al Barça en la tabla. Pablo Machín ha insistido en el mensaje de que han de afrontar todos los duelos con la misma intensidad. Que no vale relajarse porque, en cuanto lo haces, te pueden dar un susto. La semana le ha servido al técnico para que sus menos habituales se reivindiquen ante el débil Akhisar y, de paso, para que sus teóricos titulares hoy tengan más descanso. El técnico soriano es consciente, y así lo ha transmitido en el vestuario, que el conjunto turco no puede elevar la euforia, por más que el resultado fuera de 6-0, ya que el Huesca, sin ir más lejos, presentará bastante más batalla que los otomanos.

Todo para intentar aspirar a volver a liderar el campeonato o, cuanto menos, seguir en las posiciones más altas de la tabla clasificatoria. Y es que el Sevilla podría acabar hoy como líder si se dan dos resultados: que el Alavés no le gane al Villarreal y que el Barcelona pierda el clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou. Sea como fuere, lo de ser líderes o no es anecdótico en un equipo que vive el partido a partido como base fundamental. No queda otra. El jueves jugó en la Liga Europa, hoy lo hace en LaLiga Santander y el próximo jueves lo hace en la Copa del Rey. Como para andar pensando en algo diferente al duelo más inmediato.

Tras los cinco cambios que introdujo Pablo Machín en su once ante el Akhisar, hoy se espera que saque su once habitual, el de gala, sobre todo tras recuperar a Kjaer, algo tocado en los últimos días. Así, lo más normal es que Vaclik sea el guardián de la portería, la defensa de tres centrales la formen Kjaer, Carriço y Sergi Gómez, las bandas sean para Jesús Navas y Arana, el centro del campo lo ocupen Banega (que al fin descansó el pasado jueves), Franco Vázquez y Sarabia, y que el ataque sea para la dupla con más rendimiento goleador del equipo, la formada por André Silva y Ben Yedder. El técnico sevillista hará una última sesión de activación por la mañana antes de ofrecer la lista de convocados.

En cuanto al Huesca, Francisco afronta su segundo partido en el banquillo aragonés con la necesidad de dar una buena imagen y, en la medida de lo posible, sacar algo positivo para empezar a rescatar a los suyos del pozo. La baja más notable es la del capitán, Gonzalo Melero, y tiene además la del lateral Rajko Brezancic y David Musto. No parece que vaya a haber muchos cambios en el once inicial del conjunto oscense que se enfrente al Sevilla con respecto al anterior encuentro liguero. Si acaso, Etxeita podría entrar en lugar de Pulido.