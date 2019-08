El Sevilla informa de que el Sánchez-Pizjuán está preparado para albergar el partido ante el Celta

A falta de tres días para que se celebre el primer partido del Sevilla esta temporada en el Sánchez-Pizjuán, el club de Nervión ha emitido un comunicado en el que informa de que el estadio está preparado para albergar el partido ante el Celta. Hay que recordar que desde que acabó la campaña pasada el estadio está en obras.

“El Sevilla FC informa a todos sus abonados que, conforme a lo previsto, las obras de mejora del Ramón Sánchez-Pizjuán en el interior de Preferencia, para poder aspirar a albergar la final de la UEFA Europa League de 2021, finalizarán al término de la campaña 19/20, si bien el desarrollo de las mismas no afectará a sus aficionados en la asistencia a los partidos, que seguirá realizándose de la forma habitual desde el próximo viernes frente al RC Celta de Vigo”, especificó el Sevilla.

El club incidió en este asunto. ” Pese a que visualmente aún quedan trabajos que completar para acabar de dar la estética adecuada a las puertas, el acceso de todos los espectadores con localidades de Preferencia se realizará, como es habitual, a través del sistema de tornos presentando la correspondiente entrada o abono de temporada, conforme a la numeración habitual de cada una de las puertas de entrada de ese sector del Estadio. Por otro lado, los abonados VIP Nervión podrán acceder o bien por la Puerta 1 o por la puerta anexa a la Puerta 4, que es donde se habilitará la entrada para los invitados al Palco de Honor, habida cuenta de que la denominada “Puerta de Cristales” es el único acceso del Estadio que por el momento no estará operativo”.

Además, el Sevilla especificó que en el resto de las gradas no ha habido cambios: ” Las gradas de Gol Norte, Gol Sur y Fondo no han sufrido ninguna modificación, por lo que el acceso al estadio será igual que en la pasada campaña. Además, las taquillas del Estadio han vuelto ya a su ubicación habitual, entre las puertas 27 y 28, junto a la esquina de Preferencia con Gol Norte. Se ruega a los socios que aún no han retirado sus carnets -unos 2.000- que lo hagan lo antes posible, con idea de evitar colas en las horas previas al partido de este viernes”.

El Sevilla se entrenará el jueves, día antes del partido ante el Celta, en el Sánchez-Pizjuán, si bien todavía no se conoce la hora en la que los hombres de Lopetegui harán esta sesión de trabajo.