Sevilla-Krasnodar: Final en Nervión

Sevilla 0 Krasnodar 0 Vaclik, Mercado, Carriço, Sergi Gómez, Jesús Navas, Amadou, Banega, Escudero, Mudo Vázquez, Ben Yedder y André Silva. Kritsiuk, Petrov, Martinovich, Spajic, Pereira, Gazinskyi, Stotski, Wanderson, Claesson, Cueva y Ignatyev. Daniel Stefanski (Polonia). Ramón Sánchez-Pizjuán. Hora: 18.55. TV: Movistar Liga de Campeones.

Todo o nada. Aún en la inquietud y el manifiesto malestar de los accionistas minoritarios en la junta de accionistas del pasado lunes, tiene el Sevilla obligaciones y necesidades que cubrir en Europa. Demasiado importante. Trascendental. Seguir vivo está en juego esta noche. Cierta calma y proyección deportiva o el desasosiego, las dudas y la apertura de una crisis institucional. Cuestión de elegir. ¿Qué quiere este Sevilla? Del todo al nada, y, para más inri, en la competición que ha coronado al Sevilla como el más grande, es el nuevo escenario de un equipo que encuentra ya a 13 de diciembre una final de las que deja marcado. Es hora de hacer los deberes que se dejaron para el final justo cuando lo tenia todo de cara en tierras belgas hace ya dos semanas y brindarle a la afición cierta cordura.

El equilibrio está en juego y los avances de todo (por mucho que vaya segundo en LaLiga y clasificado para los octavos de la Copa del Rey) quedan encadenados para Machín y los suyos, ajenos a tanta polémica accionarial. También Caparrós, curtido en mil batallas y hace quince temporadas el arquitecto del Sevilla en su vuelta a Europa tras varios años de penuria deportiva y económica, ha alzado la voz ante la plantilla para lanzarles un mensaje de serenidad y exigencia. Siempre fue el Ramón Sánchez-Pizjuán el santuario sevillista y el bastión adecuado para lidiar y superar las peores batallas. Hasta Christian Poulsen, ex jugador del Sevilla y antes en las filas del Schalke 04, llegó a indicar años después de jugarse aquella mítica semifinal de abril del 2006 que tenía la sensación mientras corría por el césped que el estadio sevillista temblaba. Había en el Sevilla hambre, comunión, y un héroe, Antonio Puerta. A partir de aquel día nació una leyenda llamada Sevilla Fútbol Club en la UEFA/Liga Europa. «Nadie la quiere como nosotros», dijo Unai Emery recién llegado a Sevilla desde Basilea.

También la UEFA, poco dada a reconocer valores, tiene en estima y envuelto en honores al Sevilla. En las paredes de la sede central de Nyon cuelgan imágenes del Sevilla y en la manga de la camiseta del conjunto nervionense se ve un cinco gigante. Es el distintivo a tantas cosas bien hechas:cinco copas de la UEFA. Tanto honor ganado en los últimos doce años requiere el mayor de los esfuerzos esta tarde. Aunque no esté su hombre más determinante esta temporada, Pablo Sarabia (lleva catorce goles y un porrón de asistencias), sancionado tras ser expulsado en Bélgica, el Sevilla tiene los argumentos y mimbres necesarios para decirle al Krasnodar que con su competición, la UEFA, no se juega. Hasta once son los partidos que lleva disputados el cuadro de Machín en esta edición de la Liga Europa y caer ahora sería un estropicio. Con todo ello, y siendo plenamente consciente de la importancia del duelo de esta tarde, la duda que se le presenta al entrenador pasa por quién cubrirá la posición de Sarabia. Navas ha vuelto y arriba la dupla Ben Yedder-André Silva seguirá siendo el incordio de los defensas rivales. Para encontrar una solución a la baja de Sarabia no habría que descartar que el preparador soriano abogue por darle entrada a Amadou y que Mudo Vázquez adelante su posición.

El Krasnodar, por su parte, que pinchó el fin de semana en su estadio (empate a uno) en la liga rusa, llega con la firma convicción de formar un lío en Nervión. Aunque le podría valer incluso perder por pocos goles para lograr la clasificación a los octavos, los rusos anhelan la primera plaza y así lo han comunicado. Final en Nervión.