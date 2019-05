El Sevilla le comunica a Carriço que quiere renovarlo

Mientras que el Sevilla asimila aún la decepción del viernes ante el Leganés en el Sánchez-Pizjuán, y Carriço, lesionado en el duelo contra el Girona en Montilivi por un problema muscular, trabaja para recuperarse, los dirigentes de la entidad y los agentes del defensa están teniendo desde la semana pasada contactos para dibujar el que podría ser un nuevo contrato para el portugués. Aunque no hay prisas porque a Carriço le queda un año más de vinculación, en la dirección deportiva del Sevilla han entendido que lo más sensato era hacerle ver al futbolista que cuentan con él de cara al futuro, tal y como se le comunicó al entorno del jugador hace unos días. La otra fórmula, con contrato hasta el 30 de junio de 2020, sería la de venderlo para que no se marche libre, algo que a priori, y teniendo en cuenta los movimientos de la entidad sevillista, no se contempla.

ABC de Sevilla ha conocido también que Carriço tiene ofertas de tres equipos (uno de los clubes que ha vuelto a mostrar interés es el Sporting de Lisboa), circunstancias que conocen en el club de Nervión y que han desatendido. Ya intentó su fichaje el club portugués la pasada temporada, y también el Valencia de Marcelino se movió el verano anterior para tratar de convencerlo. Entonces, en julio de 2017 y con sólo un año más de contrato, hasta 2018, Monchi decidió ampliarle su contrato por tres temporadas. Carriço, que llegó al Sevilla en el 2013, es el jugador que más tiempo lleva de manera continuada y ha mostrado esta campaña que se trata de un hombre clave y de referencia para sus compañeros.

Con 30 años, Carriço ha podido jugar esta temporada hasta 38 partidos distribuidos de la siguiente manera: 24 duelos en LaLiga, once en Europa y tres en la Copa del Rey. Sin embargo, el dato más llamativo resulta a la hora de analizar lo que sucede cuando juega Carriço puesto que el Sevilla, con el central como líder atrás, ha ganado casi el 70 por ciento de los partidos disputados. El registro es también revelador porque nunca había tenido el portugués un balance tan positivo en toda su carrera: 2018-19: 68%; 2017-18: 50%; 2016-17: 30%; 2015-16: 44%; 2014-15: 67%; 2013-14: 52%; 2012-13: 50%; 2011-12: 66%; 1010-11: 55%; 2009-10: 38%, y 2008-09: 62% Con el Sevilla ha jugado un total de 154 partidos y ha ganado 88, ha empatado 32 y ha perdido 34.

El central luso, siempre que ha estado en plenas condiciones físicas, ha jugado, si bien con Sampaoli tuvo serios problemas puesto que el argentino en ningún momento le dio continuidad. En esta campaña, tanto con Machín como con Caparrós, ha sido un fijo y ya lleva 38 partidos. En la anterior, sin embargo, con Berizzo y Montella, tan sólo jugó 459 minutos. Tampoco en la 2016-17 tuvo protagonismo pues apenas jugó algo más de 600 minutos.