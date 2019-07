El Sevilla llega a Lagos, pero sin el ocupado Monchi

Ya se encuentra concentrada en Lagos la primera plantilla sevillista, donde permanecerá hasta el próximo sábado para poner a punto a los jugadores en este inicio de pretemporada en el que no disputarán ningún amistoso en tierras lusas, pero en el que se trabajará en doble sesión para ir poniendo en forma a unos jugadores que disputarán su primer bolo veraniego precisamente a su regreso a Sevilla, en la localidad de San José de la Rinconada, donde se medirán al Reading inglés. Lopetegui utilizará estos días para conocer a fondo a su plantilla y empezar a preparar sus conceptos básicos, su idea de fútbol que tiene prevista implantar en un equipo que va a vivir su enésima revolución y en la que ya hay siete jugadores nuevos en sus filas. Ese es el primer logro de un Monchi que quería acelerar en sus gestiones para poner en disposición del entrenador a gran parte del plantel con el que contará esta temporada. Y lo ha logrado. Diego Carlos, Koundé, Reguilón, Dabbur, De Jong, Jordán y Lucas Ocampos ya están a sus órdenes.

Sin embargo, Monchi no ha terminado ni ha aflojado en relación con ese «lienzo» que manifestó que quería elaborar para la temporada venidera. De hecho, el de San Fernando no se ha desplazado con el resto de la expedición, y su llegada a Portugal no está prevista, al menos en estos primeros días. El teléfono del director deportivo sigue sonando con insistencia y las gestiones para contratar a jugadores del perfil que resta por encontrar no cesan. Una de esas gestiones lleva el nombre de Fernando Reges, conocido en el fútbol simplemente como Fernando. Se trata de un centrocampista defensivo brasileño que milita en el Galatasaray turco, club al que ya le ha dicho que quiere una nueva aventura y que le faciliten una salida a un club tan atractivo como el Sevilla, en LaLiga española.

El futbolista cumple 32 años este mes y entiende que es su última oportunidad de jugar en otra gran Liga antes del ocaso de su carrera, y el Sevilla aceleró hace semanas conversaciones con el jugador para que firmara por dos temporadas más otra opcional. Con experiencia internacional en las filas de grandes clubes europeos como Oporto y Manchester City, aportaría aún más fuerza en la medular, carácter y agresividad, algo que se echó de menos en muchas fases de la temporada pasada, sobre todo en partidos a domicilio. Además, la envergadura elevaría aún más los centímetros de una plantilla que ha ganado en este aspecto este verano con las incorporaciones.

La cuestión es que, con 32 años y un año de contrato por delante en el Galatasaray, el Sevilla no quiere hacer un gran desembolso por Fernando, sabedor de que no tiene margen de amortización con el jugador. El acuerdo parecía más cercano hace unos días, en el que las primeras conversaciones hablaban de una cantidad de 2,5 millones de euros más otro por objetivos. Sin embargo, el equipo turco ha elevado sus exigencias y pide cinco millones por su futbolista, una cantidad a la que no quiere acceder el conjunto sevillista, que maneja otras opciones si no sale la número uno, que es el citado Fernando. Hay que tener en cuenta que el jugador está valorado en cuatro millones de euros y el Sevilla no quiere pagar un sobreprecio. Fernando disputó un total de 32 partidos la pasada temporada, en los que marcó dos goles, dio cuatro asistencias y vio 12 tarjetas amarillas, no viendo ninguna roja.Por lo demás, un total de 29 futbolistas han llegado a la concentración del equipo en Lagos, sumando los del primer equipo y los canteranos que han acudido a ejercitarse estos días bajo las órdenes de Lopetegui.