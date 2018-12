Ilusionado. Y mucho. Después de varios años lejos del fútbol y dedicado a temas empresariales, el exjugador del Sevilla dio un giro en su vida y volvió a mirar al balón: «El fútbol, al fin y al cabo, siempre ha sido mi vida. Cuando me retiré es verdad que opté por otros temas, asuntos de empresas. Pero hace unos tres años me planté muchas cosas, hacía dónde quería ir, que me haría feliz».

—Fútbol.

—Sí. Yo sabía que no quería ser entrenador, nunca me ha llamado la atención. Pero el fútbol es mucho más. El fútbol también es ir a todos los campos que puedas cualquier fin de semana para ver a los niños, a los jóvenes talentos (silencio). Estoy disfrutando mucho. Y le estaré siempre agradecido al Alavés.

—¿Cuál es su labor?

—Puedo ver seis, siete partidos cada fin de semana. Me organizo para ver el mayor número de encuentros en Asturias, donde vivo. Y vamos enviando la información desde casa. Todo lo que está pasando en el Alavés no es casualidad. El director deportivo, Sergio Fernández, tiene a Rafael Coco como responsable del Departamento de Scouting, y yo pertenezco a esta sección. Es impresionante cómo trabajan, cómo lo tienen todo organizado. Resulta evidente que no podemos competir con otros clubes para fichar a jugadores ya hechos. Las diferencias de presupuestos son evidentes, de ahí la importancia de detectar cuánto antes el talento.

—Me recuerda mucho a la filosofía del Sevilla.

—(Responde rápido). ¡Es que el Sevilla es un modelo! Usted tiene que ver cómo se habla del Sevilla fuera de Sevilla. Cuando estás dentro, probablemente, lo veas lógico; todo lo que empieza a ser habitual se termina considerando normal. El Sevilla lleva años siendo una referencia mundial. Piense en lo que ha conseguido, dónde está, y, sobre todo, y es con lo que yo también me quedo, cómo lo ha hecho. Hay muchísimos clubes más poderosos económicamente que el Sevilla y, sin embargo, ahí sigue, en lo más alto.

—Desde abajo tuvo que empezar. Se acuerda, ¿no?

—¡Cómo no me voy a acordar! No tenía nada que ver con lo que es ahora. En mi etapa el club estaba muy mal económicamente. Había que hacer magia. Sólo se podía fichar a gente que terminara contrato en sus equipos, gente que llegara cedidos, o gente que subiera de la cantera. Es verdad, y eso sí que se notaba siempre, que el escudo del Sevilla, allá donde fuéramos, era muy grande. Todos lo notábamos. Yo hoy presumo de haber jugado en el Sevilla.

—¿Cree que podía haber dado más?

—Ya pasó. También pienso que igual podía haber dado menos. A mí me marcó mucho una lesión que tuve con el Extremadura. Tenía 24 años, acabábamos de ascender a Primera, y en el último entrenamiento de la temporada me rompí. Tenía ofertas importantes de equipos importantes. Pero ahí se acabó todo. Volví al Sporting… y luego apareció el Sevilla.

—Hábleme de aquel vestuario.

—Impresionante. De todos los años que he jugado al fútbol, y con el del filial del Sporting, donde pasé una muy buena época, el mejor grupo estuvo en el Sevilla. Éramos una familia. Todos íbamos a una. Había unos personajes tremendos. Ese Loren, que tenía mucha gracia; o Luis Tevenet, o Zalayeta y Nico también, o Paquito Gallardo… Había unos personajes entrañables. Era imposible no reírte. (Silencio y arranca con ímpetu). Pero el que era único era Frode Olsen. La primera vez que lo vi parecía un tío serio. Luego, a los pocos días y después de una cena, pidió poder cantar algo. Todos nos podíamos imaginar que iba a cantar algo corto, en plan broma… Lo que vi no fue normal. Se levantó y empezó a cantar ópera. Fue espectacular. ¡Cómo cantaba el noruego! Se convirtió en costumbre. Terminábamos alguna comida o cena, y Frode se acercaba a los técnicos, pedía permiso y se arrancaba. Todo aquello hacía al grupo más fuerte. Me acuerdo un día cuando empezó a decirle a Cristóbal Soria (delegado del Sevilla) que no entendía como el míster, Caparrós, no le dejaba poner en la camiseta un nombre que se le había ocurrido. Yo no entendía nada. Y es que luego me enteré de que antes había tenido una charla con Caparrós para decirle que se le había ocurrido poner «Olsen de Triana» en la camiseta. Caparrós parece que le dijo que «no» del tirón. Frode era un personaje espectacular.

—Hablando de espectacular, mañana se ven primero contra el cuarto. ¿Cómo lo ve?

—Pues espectacular (se ríe). Quién nos iba a decir que íbamos a llegar al Sánchez-Pizjuán en la jornada 14 en puestos de Champions. Pitu (por Abelardo) cogió al equipo el año pasado, en diciembre, siendo el colista. Sólo tenía seis puntos. Y mire ahora.

—¿Y el Sevilla?

—Lo del jueves fue un accidente; lo puede solucionar en su estadio, con la afición. Y en LaLiga va líder, ¿no? Todos están por detrás, ¿no? Pues está claro. El fichaje de Machín me pareció un acierto total. Este hombre va a ser cosas importantes en el fútbol. Tiene una proyección tremenda…

—Y de la plantilla, ¿qué me dice?

—Que no hay ninguno malo, que todo son buenísimos. Piense que llegar a jugar en este Sevilla está sólo para algunos elegidos. Cuántos controles de calidad habrán tenido que pasar para fichar por el Sevilla (se vuelve a reír).

—El que queda de su época en el Sevilla es Jesús Navas.

—Yo coincidí con él en algunos entrenamientos, en partidos amistosos, de esos que jugábamos los miércoles contra equipos de los pueblos de cerca. Me acuerdo cuando lo vi subirse al autobús para ir a uno de esos encuentros. No me lo podía creer. ¡Era un niño! Yo creo que no pesaba ni 35 kilos. Luego, cuando se ponía a jugar, ya era otra cosa.

—Darío Silva en una ocasión lo confundió con un recogepelotas.

—No me extraña. Y mire en lo que se ha convertido.

—¿Puede convertirse el Sevilla en aspirante…?

—Por suerte para nuestra liga, en esta temporada no se está viendo lo de casi siempre. Creo que es muy positivo. Porque ha habido años en los que el Madrid o el Barcelona se han marchado a un montón de puntos. Hay que ver cómo sigue esto. Ya llevamos un tercio de LaLiga. La clasificación es la que es y, en un momento dado (otro silencio); si esto sigue así, si lo grandes no espabilan, el Sevilla, aunque tenga otros objetivos, debe ser candidato a todo. ¿Por qué no?