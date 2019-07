El Sevilla de Lopetegui arranca con la columna vertebral conformada

El Sevilla de la temporada 2019-2020 ya ha vivido su pistoletazo de salida de esta larga carrera que acabará a finales del mes de mayo próximo, momento en el que habrá que hacer el clásico balance sobre los resultados obtenidos, así como el rendimiento que puedan ofrecer los jugadores y el entrenador elegidos para esta campaña. El proyecto empieza a arrojar algo de ilusión en el sevillista, en gran parte por el acelerado trabajo que ha llevado a cabo un Monchi que, en su regreso al club de Nervión, ha iniciado un proceso de cambio de cartas que le ha llevado ya a realizar seis fichajes (hoy caerá el séptimo).

Unos movimientos que le han llevado a ser el club que más incorporaciones ha realizado de toda la primera división. Y es que el director deportivo tiene prisas para que Julen Lopetegui cuente con la mayor parte de su plantilla lo antes posible. Por lo pronto, ya en su primera sesión de la temporada pudo contar con todos los nuevos fichajes, y mañana se espera que cuente con el séptimo, el madridista Sergio Reguilón, que llegará a primera hora de la mañana a Sevilla para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato de cesión por una temporada procedente del Real Madrid. Supera pues el Sevilla a todos sus rivales esta temporada en Primera división en número de incorporaciones, pero casi no resulta extraño en un verano con Monchi al frente, donde los cambios en el plante superan habitualmente la docena.

Lo que sí tendrá consolidado ya Lopetegui será al menos una columna vertebral en sus sistema, gracias a los futbolistas que ya había y a los ya consolidados. Desde la portería a la delantera, una base en la que sustentarse ya puede ser nombrada en cualquier formación que pueda dar el técnico vasco en sus primeros partidos de pretemporada. Incluso si no llegasen más fichajes hasta dentro de un par de semanas, cosa harto improbable.

En la portería Tomas Vaclik es titular indiscutbile a día de hoy. El portero checo fue de más a menos en la pasada campaña, prácticamente en consonancia con el equipo, y no parece que ni Sergio Rico ni Juan Soriano puedan hacerle peligrar en esa posición de privilegio. Si, como está previsto, el Sevilla acude al mercado a buscarle una competencia mayor, la demarcación estaría aún más fortalecida.

En la defensa, en el eje de la misma, se han centrado los esfuerzos económicos en este arranque de mercado. Las llegadas de Diego Carlos y Jules Koundé se sumarán a la siempre fiable aportación de Carriço. Por tanto, una de las posiciones más justitas el pasado torneo está apuntalada desde el inicio con una inversión que, sólo en los dos centrales, se ha llevado más de 30 millones de euros.

Continúa esa columna vertebral un mediocentro al que le restan por sumar caras nuevas, pero que ya tiene mimbres para empezar a trabajar. Joan Jordán le dará dinamismo y alta presión al rival, no exenta de calidad, al eje sevillista, y se une a un Banega que, salvo sorpresa inesperada, seguirá vistiendo la camiseta del Sevilla la campaña venidera. Así lo ha ratificado el propio Monchi, que ahora busca otros complementos de perfil más ofensivo como el que encarna Luis Alberto, uno de los objetivos. Es quizás la demarcación donde más novedades deben producirse, tanto a nivel de salidas (con nombres como Roque Mesa o Franco Vázquez) o de entradas.

Terminan de sustentar esa columna vertebral los delanteros. En este mercado han llegado Munas Dabbur y Luuk de Jong, que se suponen que llegan para aportar goles a la más que previsible marcha de Ben Yedder. El delantero franco tunecino no se ejercitó ayer porque tiene más días de permiso al haber disputado compromisos internacionales con Francia, y no se le espera hasta que no concluya la pretemporada en Lagos. Eso sí, no es descartable que en el caso de que Ben Yedder se venda por una cantidad acorde a su caché, llegue algún delantero más que se una a los ya fichados y a Munir y Bryan para darle mucha pólvora al conjunto de Lopetegui.