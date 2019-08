Nico Pareja: «El Sevilla y Monchi se necesitan»

Lejos de los estadios, sin los focos y sin más objetivo que hablar de la vida (y algo de fútbol), Nico Pareja resulta un tipo entrañable. Cae el sol en Cádiz, huele a mar, se acuerda de José Antonio Reyes. Uno, dos, tres, reina el silencio. «Es difícil. No. No lo entiendo», balbucea. Mari, su mujer, lo mira. Gestos de complicidad. «Yo estaba dormido, me despertó y me contó. ¡Qué locura! No sabía qué hacer: gritar, llorar, volver a gritar, volver a llorar. Mi mujer, pobrecita, no sabía, no sabía… Allá, solos, en México. Se me quedó ya, para siempre, grabada la cara de Jose sonriendo. Porque ese era él. Podías estar entrenando y siempre sonreía; en el vestuario, sonreía; en los viajes, sonreía». Pareja, tras un suspiro eterno, le recuerda a Mari cuando compró en México los billetes de avión para viajar hasta Sevilla. «Sólo quería estar con Reyes, con su familia, con el sevillismo. Era lo único que me importaba. Pero me pararon. Estaba con la rescisión de contrato con el Atlas». Otra vez el silencio.

17 ‘¿Ya queda poco, papá?, ¿cuándo nos vamos a casa, papá?’. Así, siempre. Imagínate. Fue muy difícil. Me pasó una cosa extrañísima cuando por fin llegamos a Sevilla. Estábamos con las maletas, ya saliendo y se me empezó a poner la piel de gallina. Fue una sensación muy extraña. Nunca me pasó antes. Allá, en Guadalajara, es verdad que nos trataron muy bien; la ciudad es linda, pero Sevilla y el Sevilla Fútbol Club son distinto a todo».

Pareja tira de pasión. «Ojalá hubiera aprendido a disfrutar más en Sevilla. Para mí, el Sevilla no es un trabajo, un equipo de fútbol; es una parte de mi vida importantísima. Es una familia. ¡Y no lo digo como demagogia y esas cosas! Qué va. Cuando viajás, cuando tenés otras experiencia, cuando conocés otros estadios, cuando conocés otras aficiones… aprendés muchas cosas», subraya antes de hacerse él mismo la pregunta. «¿Por qué?», dice en voz alta mientras resopla. «Humildad y sacrificio. Los chicos, los Carriço, los Banega, los Escudero… lo saben. También la afición lo sabe. He tenido compañeros que me han preguntado cómo hicimos en el Sevilla para ganar tres copas de la Liga Europa de manera consecutivas. Y la respuesta es estando juntos. Lo más importante, esté quien esté, es el grupo. Cuando todo va bien es fácil mantenerse ahí, pero cuando llega algún problema, sólo el grupo es capaz de solucionarlo. Nosotros teníamos grandes jugadores. Ahí estaban Banega, Vitolo, Gameiro, Rakitic. Podían decidir un partido, claro, pero todos sabíamos que sólo estando juntos podíamos hacer grandes cosas», sostiene mientras lamenta que el partido de mañana no sea en el Sánchez-Pizjuán.

«¡Qué ganas de ir al estadio! Es una pena que el partido no sea en Sevilla Lo veré por la televisión», explica. El defensa no esconde que será para él un partido especial. «Va a ser un duelo emocionante, que se decidirá por detalles. El Espanyol viene de jugar partidos oficiales, pero el Sevilla tiene un equipazo. El Espanyol me dio la oportunidad de jugar en LaLiga. Le tengo muchísimo cariño. La gente se portó espectacular con nosotros. Y el Sevilla es mi casa, claro. Yo nací siendo hincha del Argentinos Juniors, pero hoy, el corazón manda, también digo que soy sevillista».

Hablar del Sevilla con Pareja es hablar de Monchi. «Tenemos una buena relación. Hablamos, bromeamos. Él sabe. Ya le dije que estoy preparado para jugar de nuevo en España (se ríe). El que crea que no puedo volver a jugar al fútbol, se equivoca. El que pueda pensar que… como tengo 35 años y he tenido un año malo ya no puedo rendir, se equivoca. Al primero que lo voy a demostrar es a mí mismo. Jugaré gratis si es necesario. El otro día, viendo un entrenamiento del Sevilla, tenía unas ganas de meterme con los chicos…», recalca y retoma como un resorte el nombre de Monchi.

«Me dio mucha alegría cuando me enteré de que volvía. El Sevilla necesita a Monchi y creo, por lo que yo percibo, que también el Sevilla le hacía falta a Monchi. Hablás con él y transmite ilusión. Está enorme. Yo lo que espero es que el equipo vaya hacia arriba. El otro día conocí al míster (Julen Lopetegui). Me trató con mucha humildad y respeto, lo que dice mucho de la persona. Me dio muy buena impresión. Lo tiene todo controlado. Hablé con él y me sorprendió algunas de las cosas que me comentó. Parece que lleva muchos años en el Sevilla. Es lo que tiene vivir el fútbol en un equipo con tanta pasión. También sé que le estará pasando lo mismo a Lucas (por Ocampos)».

Pareja, con desparpajo, no tuvo reparos en contar una anécdota que vivió con su compatriota. «Hace justo un año, el verano pasado, estaba de vacaciones en un hotel de Dubai, y, de repente, vi a Lucas. Nos miramos y empezamos a hablar, sobre todo, del Sevilla. Me empezó a preguntar por el club, por la gente. Y ahora, mire. Un año después, acá está. Claro, ya estará como loco. Es lo que tiene el Sevilla Fútbol Club».