El Sevilla, el orgullo del fútbol español

El presidente del Sevilla, José Castro, no paró de recibir llamadas y mensajes en todo el día de ayer desde distintos focos del fútbol nacional e internacional. A través de las redes sociales, muchos deportistas, actores, cantantes, escritores y políticos destacaron lo realizado por el cuadro de Lopetegui, para bien de un Sevilla de leyenda.

Así, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y en declaraciones a ABC, indicó que “el Sevilla sigue alimentando su historia” con un grandísimo trabajo: “Fue un triunfo enorme. Sigue la senda del trabajo de muchos años. Hoy, el Sevilla no es sólo un referente deportivo en Europa, sino también en la gestión. Lo que ha hecho este equipo no corresponde a un éxito deportivo de una temporada en concreto, sino varias, lo que sin duda no es nada sencillo. Felicito al Sevilla y a todos los sevillistas por haber hecho una Final a 8 excepcional eliminando a equipos como el Wolves, el Manchester United, y el Inter de Milán, además de la Roma en los dieciseisavos”.

También desde la UEFA recibió elogios por lo conseguido. Los delegados del máximo organismo del fútbol europeo que asistieron al Rhein Energie terminaron bromeando con los rectores del club sevillista y adujeron entre risas que igual era la hora de cambiarle el nombre a la competición.