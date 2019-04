Sevilla – Rayo: una oportunidad de oro para no fallar

Sevilla - Rayo Vallecano - Sevilla FC: Vaclik; Jesús Navas, Mercado, Carriço, Promes; Sarabia, Banega, Roque Mesa, Franco Vázquez; Ben Yedder y Munir. Rayo Vallecano: Alberto; Tito, Abdoulaye Ba, Gálvez, Alex Moreno; Bebé, Mario Suárez, Uche, Álvaro; Pozo; y Di Santo. Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear). Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán (19.30 horas - BeIN LaLiga). Partido de la 34ª de LaLiga Santander 2018-19.

El Sánchez-Pizjuán acoge esta tarde (19.30) la primera de las cinco «finales» por la Champions que afronta el Sevilla de Caparrós en su dura carrera hacia la cuarta plaza, objetivo prioritario del club y reto fundamental que condicionará muchos de los planes a corto a plazo. A nadie se le escapa que el crecimiento, patrón permanente en la entidad de Nervión, fluye mejor por los cauces de la máxima competición continental. Es el desafío que todos en el Sevilla quieren volver a paladear. Y por ello aprietan los dientes en el decisivo tramo final de LaLiga. El varapalo del Coliseum cayó como una losa de cemento armado sobre el vestuario, dejando también la agria sensación de que el arbitraje de Mateu no respondió a las ineludibles pautas de equilibrio. Pero una vez digerido el fiasco, no hay cabida para un segundo más de lamentación. Por la cabeza del entrenador y de los jugadores sevillistas no pasa otra cosa que la de sumar los tres puntos esta tarde ante el Rayo Vallecano, un rival que vaciará hasta la última gota de su depósito en busca de una salvación milagrosa. No se entiende de otra manera, con el enérgico Paco Jémez a sus mandos.

El Sevilla no puede conceder ya prácticamente nada. El margen está agotado. Tiene por delante, y con el golaveraje perdido, a sus dos grandes rivales directos, con lo que torna en imperativo aprovechar todas y cada una de las oportunidades que se presentan, empezando hoy por la de un modesto Rayo Vallecano que aterriza en el Sánchez-Pizjuán sin su mejor hombre, el goleador Raúl de Tomás (catorce tantos en LaLiga). Dos puntos más que los de Nervión suma en la tabla el Getafe de Bordalás, que a las 21.30 horas tiene que recibir al Real Madrid. El Valencia, por su parte, cayó ayer ante el Atlético (3-2) en el Wanda Metropolitano y se queda con 52 puntos, los mismos que tiene el Sevilla a falta de su partido de hoy. La jornada, por tanto, toma el cariz de convertirse en una excelente oportunidad que los de Caparrós no pueden desaprovechar.

Con todo, la empresa de alcanzar la cuarta plaza no es fácil. Sólo cuatro técnicos del Sevilla han conseguido dejar al equipo entre los cuatro primeros clasificados de LaLiga en el siglo XXI. Juande Ramos lo logró en la 2006-2007, quizá la mejor temporada de la historia nervionense. Con el manchego, el Sevilla finalizó tercero, con 71 puntos, a cinco del campeón Real Madrid, y levantó la Copa del Rey, la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa. Dos años después, en la 2008-2009, el Sevilla de Manolo Jiménez también finalizó LaLiga en la tercera posición, con 70 puntos. Al curso siguiente, en la 2009-2010, el técnico de Arahal fue reemplazado por Antonio Álvarez a diez jornadas del final y éste consiguió el cuarto puesto liguero y ganar la Copa del Rey. Posteriormente, y pese a los gloriosos años de Emery, el equipo no volvió a meterse entre los cuatro primeros hasta la llegada del argentino Jorge Sampaoli, que fue el último en lograrlo en la 2016-2017. Su Sevilla sumó 72 puntos.

En cuanto al once de esta tarde, Promes apunta a ser el sustituto del sancionado Escudero en el costado zurdo de la zaga. La buena noticia para Caparrós es que recupera para la derecha a Jesús Navas, restablecido a última hora de una contusión en una rodilla, así como a su pilar defensivo, el central luso Daniel Carriço, que estuvo sancionado para Getafe. Iguamente, el técnico vuelve a contar con Pablo Sarabia, pieza clave por sus goles y asistencias que también se perdió el encuentro del Coliseum por una contractura. El madrileño estará acompañado en el centro del campo por Roque Mesa y los argentinos Éver Banega y Mudo Vázquez. Arriba, Munir y el galo Wissam Ben Yedder, deseoso de cortar ante su público una sequía de cinco jornadas sin marcar.

Enfrente estará un Rayo que afronta el partido en una situación límite. Tiene la permanencia a seis puntos de distancia y todo lo que no sea ganar lo colocará virtualmente en Segunda, con un calendario que le depara además un duelo contra el Real Madrid en la próxima jornada. Para más inri, Paco Jémez cuenta con la sensible baja por sanción de su delantero centro titular, Raúl de Tomás. Su lugar en punta lo cuparía el argentino Franco Di Santo, que desde su llegada al Rayo en el mercado de invierno no ha salido de inicio. El entrenador del cuadro vallecano está pendiente, además, del recurso formulado por Álvaro Medrán. Jémez confía en poder contar con el centrocampista y, a la espera de una respuesta de los comités, ha decidido incluir al jugador en una lista inicial de 20 hombres.

En la previa del choque, crucial, Caparrós expuso en rueda de prensa las directrices a seguir por los suyos: «Éste es el partido más importante, el más inmediato. Son tres puntos vitales y así lo afrontamos. Somos conscientes de que también lo son para el Rayo y en la alta competición hay que ir al cien por cien, porque ellos van a estarlo».