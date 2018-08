El Sevilla reclamará si el Barcelona alinea a más de tres extracomunitarios

El Sevilla FC ha expresado esta noche a través de su cuenta de Twitter (@SevillaFC) su desacuerdo con la decisión de la Federación Española de Fútbol de permitir la alineación en la Supercopa de España, que disputa este domingo ante el Barcelona, de todos los jugadores extracomuntarios posibles. “El Sevilla FC está sorprendido por el comunicado de la RFEF a 24h de la Supercopa. Afirma que podrán inscribirse todos los extracomunitarios que se quiera, pese a que en su última circular para la temporada 18/19 quedó claro que solo podían ser 3 sin excepción según competición. El departamento jurídico del club está estudiando este asunto y si el FC Barcelona alinease a más de 3 jugadores extracomunitarios, presentaría la oportuna reclamación por posible alineación indebida”, rezaba el texto del club hecho público en redes sociales.

La Federación había emitido esta mañana un comunicado en el que señalaba que “mañana se disputa la final de la Supercopa en Tánger, por primera vez a partido único entre el Sevilla FC y el FC Barcelona. La Supercopa es una competición oficial de ámbito estatal, tutelada y organizada por la RFEF. La competición, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable, no está calificada como de carácter profesional.

Es por ello por lo que, de conformidad con el marco legal aplicable a las competiciones futbolísticas oficiales no calificadas como profesionales, no existe ninguna restricción para la participación de jugadores extracomunitarios en dicha competición. Ello viene exigido por la disposición adicional Segunda de la ley 19/2007, de 11 de julio, que establece que debe eliminarse cualquier obstáculo o restricción que impida o dificulte la participación en actividades deportivas no profesionales, como la Supercopa de España, de los extranjeros que se encuentren legalmente en España.

Por tanto, en la Final de la Supercopa de España, nunca ha sido limitado el número de extracomunitarios que participan, teniendo plena libertad ambos equipos finalistas para alinear a cuantos consideren oportunos”.