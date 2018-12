Sevilla: el regreso del fortín de Nervión

Hubo un cartel en el último lavado de cara del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán que rezaba «Nervión no regala puntos». Dos tropiezos seguidos tras su instalación hicieron que, por superstición, el mismo fuera retirado, pero la frase no deja de ser cierta a tenor de los resultados que se están dando en el Sevilla cuando juega como local. El fortín de Nervión ha regresado al conjunto ahora dirigido por Pablo Machín, que está ofreciendo un excepcional rendimiento cuando juega como local. El pasado domingo el once sevillista acababa el año en materia de partidos domésticos con un triunfo ante el Girona que suponía el décimo consecutivo de esta temporada, una temporada en la que sólo un equipo fue capaz de ganar en Nervión, aprovechando las ciertas dudas con las que arrancó el proyecto sevillista mientras Pablo Machín ajustaba las piezas. El Getafe ha sido el último y único equipo en vencer en esta 2018-2019 en feudo sevillista, único de los 15 conjuntos que lo han intentado. Y es que el Sevilla lleva un balance de 13 victorias, un empate y una derrota esta campaña ante sus aficionados. Ha vuelto el fortín de Nervión.

Y eso que han pasado por el feudo sevillista equipos como el Real Madrid, el Celta, el Villarreal o el Krasnodar. Ninguno de ellos fue capaz de salir con una sonrisa del estadio, en parte gracias al gran trabajo defensivo confeccionado por Pablo Machín y su cuerpo técnico y, como no, por la ejecución del mismo de sus futbolistas. Especialmente llamativo han sido el rendimiento de los centrales y, sobre todo, del portero, un Tomas Vaclik que ha caído de pie en Nervión. Tanto es así que el checo es el portero que menos goles ha recibido en el equipo nervionense en los últimos nueve años en LaLiga. Hasta la fecha, Vaclik ha recibido 16 goles en 16 jornadas, lo que sale a una media de uno por partido. Números nada malos.

Eso sí, los números globales son aún mejores atendiendo a los duelos como local. El Sevilla, con Vaclik y Juan Soriano, ha dejado su portería a cero en su estadio diez de los 15 partidos que ha disputado en el mismo, encajando en el resto de ellos seis goles. Uno por partido salvo el del Getafe, que anotó por partida doble en botas de Ángel.

Y es que el Sevilla va a poner fin al 2018 con un balance bastante bueno, sólo empeorado por un bache de Montella en su arranque doméstico. El conjunto nervionense únicamente ha caído derrotado en cinco de los 31 partidos que ha disputado en su feudo en este año que acabará futbolísticamente el próximo domingo, pero que en materia local puso el broche final el pasado domingo ante el Girona.

La racha de diez victorias seguidas que suma el conjunto de Pablo Machín arrancó tras la derrota ante el Getafe con la goleada sobre el Standard de Lieja (5-1) en la Liga Europa. Después llegarían las victorias ante el Real Madrid (3-0), Celta (2-1), Akhisar (6-0), Huesca (2-1), Espanyol (2-1), Valladolid (1-0), Villanovense (1-0), Krasnodar (3-0) y el del domingo pasado ante el Girona (2-0). Aún le quedan victorias a Pablo Machín para superar el récord de victorias consecutivas en el Ramón Sánchez-Pizjuán que posee Unai Emery. El preparador vasco llegó a acumular 17 triunfos seguidos como local, cifra que superó la que alcanzó Juande Ramos, que llegó a las 14.

Eso sí, tiene bastante más lejos superar el récord de imbatibilidad de un equipo sevillista en su estadio. También lo logró Unai Emery, que fue capaz de encadenar 34 partidos seguidos sin conocer la derrota en Nervión, repartidas en 28 victorias y seis empates.

Sea como fuere, el conjunto de Pablo Machín no se fija demasiado en estos datos y sí en seguir en plena pugna por lo más alto de la tabla clasificatoria. Ahora mismo es segundo clasificado, a tres puntos del Barcelona, y empatado a puntos con el Atlético de Madrid, que es tercero. Precisamente el equipo de Simeone es el siguiente en pasar por Nervión. Una buena prueba para intentar mantener la racha victoriosa.