El Sevilla, rumbo a Azerbaijan con todos los jugadores disponibles

Igualmente, el Sevilla informó de que Ocampos no podrá jugar: “El técnico vasco, después del entrenamiento, ha ofrecido la lista de convocados en la que ha incluido a 23 futbolistas, con la única excepción de Nolito por lesión. El argentino Ocampos viaja, aunque no podrá ser de la partida ya que arrastra una sanción con el Olympique de Marsella. Además, Alfonso ejercerá como tercer portero, ya que Javi Díaz no ha podido ser inscrito como jugador formado en el club.

La lista completa la componen Vaclík, Bono, Alfonso, Jesús Navas, Pozo, Sergi Gómez, Carriço, Diego Carlos, Koundé, Escudero, Reguilón, Fernando, Gudelj, Jordán, Banega, Franco Vázquez, Óliver Torres, Rony Lopes, Bryan, Munir, Dabbur, De Jong, Chicharito y Ocampos.