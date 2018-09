El Sevilla, tercer favorito según las casas de apuestas para ganar la Europa League

El Sevilla FC vuelve mañana a la Europa League, una competición en la que es el absoluto dominador histórico, al haber levantado cinco títulos en su historia reciente, siendo el único club que alcanza esta cifra (y que viene reflejada en un parche de su camiseta). El Standard de Lieja será el primer rival en esta edición de la temporada 2018-2019 en la que el Sevilla es favorito para ser primero del grupo J, que comparte con los belgas, el Krasnodar y el Akhisar.

El Sevilla FC tiene tanta reputación e historia en esta Europa League que las casas de apuestas le sitúan como uno de los favoritos a proclamarse campeón de la misma el próximo mes de mayo en Bakú. Concretamente, el equipo de Pablo Machín es el tercero por el que menos se paga por euro apostado como campeón del torneo, cifrándose en 13 euros por unidad apostada el que levante el título. Sólo el Chelsea (6,5 euros) y el Arsenal (9 euros) están por delante entre los candidatos a proclamarse campeón de la competición para las casas de apuestas.

El Sevilla aparece por delante del Milan, Bayer Leverkusen y Leipzig (todos con cuota 26 a 1) y de Lazio, Marsella (finalista el año pasado) y Villarreal (34 a 1).

Sobre este asunto, Pablo Machín decía hoy en sala de prensa que “las apuestas son apuestas. Ya no son los equipos, sino los momentos en los que te mides a esos equipos. No sé si somos el tercer favorito o no. Apostad algo si queréis, luego se verá si se cumplen las apuestas”.