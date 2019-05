Sevilla: una derrota que deja puntos preocupantes

La dura derrota del Sevilla el pasado viernes ante el Leganés dejó un semblante de preocupación y de cierta resignación en el aficionado, que vio como la temporada va a acabar con más pena que gloria si ningún milagro lo evita. En un club con el cuarto presupuesto de LaLiga, con la plantilla más cara de su historia y con la reputación internacional que tiene, caer en cuartos de final de la Copa del Rey, en octavos de final de la Liga Europa y poder quedarse hoy casi sin opciones de disputar la Liga de Campeones la próxima temporada, es una campaña deficiente, ciertamente.

La primera consecuencia del varapalo ante el Leganés es, precisamente, clasificatorio. Y es que, si hoy vence el Getafe en casa ante el Girona, el equipo azulón se marchará tres puntos, más el goal average particular, en la tabla, con seis por jugar. Además, un triunfo del Valencia en Huesca también pondría a los de Marcelino por delante en la tabla a dos jornadas para el final. Todo ello con dos duelos difíciles por delante para los de Caparrós; ante el Atlético, en el Wanda, y ante el Athletic en Nervión. Un Athletic que se situaría a dos puntos del Sevilla si gana hoy en Valladolid. Así, puede pasar el Sevilla de intentar ser cuarto a acabar séptimo si todo se tuerce mucho.

Una posición que, dicho sea de paso, afectaría a toda la confección de la pretemporada próxima. El Sevilla ya tiene algunos amistosos de prestigio (y de calado económico para la entidad) apalabrados para el mes de julio. Si fuera séptimo, como lo fue la campaña pasada, le obligaría a empezar a competir desde julio, algo que acaba pasando factura, tal y como ha quedado demostrado. El propio derbi en Norteamérica, por el que andan negociando ambos clubes, está previsto para finales de julio, cuando el 25 de ese mes empezará a competir el equipo español que acabe séptimo en LaLiga. El propio 21 tiene anunciado ya el Sevilla un amistoso ante el Liverpool en el Fenway Park, de Boston.

Obviamente, una peor clasificación y el bajo rendimiento de varios jugadores del primer equipo y, especialmente, de muchos de los fichajes realizados el pasado verano, repercutirá negativamente en la tarea de Monchi este verano de buscarles destino sin perderle dinero a las operaciones. Casos como Amadou, Nolito, Kjaer, Arana o Gnagnon son difíciles de sacar o buscarles un destino en un nuevo proyecto fuera de Nervión sin rémora económica para la entidad.

También es importante el escaparate de la Liga de Campeones para los fichajes que deba hacer Monchi para el proyecto de la temporada 2019-2020. El de San Fernando ya ha demostrado que es capaz de manejarse con menos recursos económicos, pero a nadie se le escapa que hay jugadores de nivel top en Europa que no van allá donde no le garanticen competir en la máxima competición de clubes del Viejo Continente. También es muy importante el dinero. Jugar la Champions te garantiza 30 millones de euros más que la Liga Europa, un pellizco que da para muchas inversiones. Ya advirtió en su momento Monchi que no jugar esta competición provoca que haya que ingeniárselas aún mejor para confeccionar un proyecto deportivo. También decía antes del duelo ante el Leganés que «en mis cuentas necesitamos siete puntos para quedar cuartos. Ganar los dos de casa y empatar en el Wanda». Ya le fallan los números.

Así pues, debe estar pendiente de los partidos de este domingo el Sevilla y, sobre todo, de mejorar su imagen de cara a sus dos últimos encuentros ligueros ante Atlético y Athletic si no quiere ver como sus próximos proyectos ya empiezan torcidos por no hacer correctamente su trabajo en una temporada que ya da para mucho análisis.