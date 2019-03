Sevilla – Valencia (0-1): Maneras de complicarse la vida

Sevilla 0 Valencia 1 Sevilla FC: Javi Díaz; Jesús, Navas, Mercado (Sergi Gómez, m. 25), Carriço, Wöber; Banega, Amadou (Franco Vázquez, m. 46), Gonalons, Promes (Bryan Gil, m. 66); Munir y Ben Yedder. Valencia CF: Neto; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayà; Soler (Ferrán Torres, m. 78), Kondogbia, Parejo, Guedes (Cheryshev, m. 46); Rodrigo y Gameiro (Santi Mina, m. 74). Gol: 0-1, m. 45: Parejo, de penalti. González González (Comité Castellano-Leonés). Mostró cartulina amarilla a Munir, Franco Vázquez, Banega y Wass. Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán. 38.450 espectadores. Terreno de juego en perfectas condiciones. Intervalos nubosos y 23ºC. Partido de la 29ª jornada de LaLiga Santander 2018-19. Antes del choque, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento a los 74 años de edad de Manuel Borrero Rodríguez, futbolísticamente conocido como Chacón. Natural de Coria del Río, Chacón jugó en la primera plantilla del Sevilla FC entre 1968 y 1974, disputando un total de 111 partidos como blanquirrojo.

Marcelino le ganó la partida a Caparrós en una gris tarde de los sevillistas en el Sánchez-Pizjuán. A los nervionenses se les nublaron las ideas en ataque contra el rival más comprometido posible, un Valencia que anuló por completo la capacidad de reacción de los locales y que supo cerrarse a la perfección con un repliegue intensivo para defender con éxito el 0-1 que consiguió al borde del descanso. El gol fue obra de Dani Parejo al transformar un absurdo penalti cometido por Banega sobre Gayà, circunstancia que escenificó a la perfección el desajuste táctico del argentino actuando fuera de su posición y de todo el equipo sevillista en líneas generales. Lo peor de todo es contra quién se ha caído, contra todo un rival directo que le arrebata al Sevilla la sexta plaza y le impide entrar, en una jornada que se presentaba propicia, en puestos de Champions. Maneras de complicarse la vida…

El técnico utrerano volvió a apostar por su clásico 4-4-2, con ese doble pivote físico conformado por Gonalons y Amadou, y Banega algo recostado a la derecha. Ahí el argentino se pierde por completo. Arriba, el acompañante de Ben Yedder fue Munir, toda vez que André Silva acabó cayéndose de la convocatoria por molestias. En la portería, con Vaclik lesionado y Soriano sancionado, Caparrós apostó finalmente por Javi Díaz. El portero de Mairena del Aljarafe le ganó la partida al colombiano Lucho. Jugó a su favor en la decisión el hecho de haber sido titular en todos los partidos del Sevilla Atlético (menos uno) desde diciembre. Díaz acumulaba mayor ritmo competitivo que su compañero, circunstancia que primó para el entrenador.

El choque arrancó con un Sevilla intenso, volcado al ataque. Promes por la izquierda y Munir, entrando desde el costado diestro, llevaban el desconcierto a la zaga che. El primer disparo entre los tres palos lo firmó Amadou a los tres minutos de partido. Neto detuvo sin problemas. Curiosa la actividad y la posición del franco-camerunés, jugando varios metros por delante de Gonalons y Banega en las acciones ofensivas. El ex del Lille, prácticamente inédito con Machín, generaba superioridad para el Sevilla durante la puesta en escena, sorprendiendo con sus llegadas. Tras el descanso, con el rumbo que había tomado el partido y la falta de acierto de los sevillistas en los últimos metros, Caparrós tuvo que sacrificarlo y buscar más dinamismo en la línea de tres cuartos con el Mudo Vázquez.

El ímpetu del Sevilla fue rebajándose con el paso de los minutos y al cuarto de hora se igualaron las fuerzas. Era de prever. El potencial del adversario es enorme. Un jugadón de Carlos Soler, que hacía sufrir a Wöber en el lateral, sirvió de aviso para los locales. Por fortuna, el disparo del canterano valencianista se marchó desviado. Acto seguido fue el debutante en la portería Javi Díaz el que se mostró muy atento para atajar la pelota en una acción peligrosísima de Gameiro y Guedes dentro del área. Bien el joven guardameta del Sevilla. En la jugada, por desgracia, Mercado se hizo daño en la rodilla y tuvo que dejar su sitio en el campo a Sergi Gómez. Primeros problemas para los de Caparrós.

A la media hora, el Sevilla volvió a despertar y de nuevo avanzó metros en busca de la portería che. Una gran combinación en ataque entre Promes, Ben Yedder y Munir fue resuelta por el hispano-marroquí dentro del área, que recortó de forma sensacional a dos defensores del Valencia y consiguió chutar a portería. De nuevo Neto, muy atento, agarró la bola. Apretaban los de Nervión y en otra llegada al borde del descanso, Amadou pudo abrir la lata por medio de un certero cabezazo, pero otra vez el portero visitante abortó la ocasión. Cuando el Sevilla volvía a ver la luz, llegó la jugada desgraciada en el 44. Banega cometió un claro penalti sobre Gayà que no dudó en señalar González González. Llegó tardísimo al corte y se llevó por delante al lateral valencianista. Sufre muchísimo Banega a la hora de defender en banda, fuera de su posición, y la jugada fue un claro ejemplo. Parejo, desde los once metros, no perdonó y batió a Javi Díaz. El capitán che lo celebró, además, de forma polémica, llevándose la mano a la oreja… y enfureciendo a la grada de Nervión. 1-1 al término de los primeros 45 minutos.

Caparrós tenía que tocar piezas, encontrar un estímulo. Y lo hizo. Dejó a Amadou en la caseta y metió al Mudo Vázquez en buscar de refrescar la generación ofensiva de su equipo. El técnico también rectificó con la posición de Banega y lo ubicó en el medio, en su espacio natural. Con todo, en la reanudación fue el Valencia el que casi finiquita el partido con un trallazo del exnervionense Kevin Gameiro que se estrelló de forma violenta en el larguero de Javi Díaz. Suspiró el Sánchez-Pizjuán. A partir de ahí, el Sevilla espabiló y tomó de verdad el mando. Promes, de los más activos, centró a pierna cambiada y encontró la cabeza del recién entrado Vázquez, pero el remate del argentino se marchó arriba por muy poco. El propio Mudo lo intentó poco después con un buen chut desde fuera del área. El Sevilla, definitivamente, había mejorado con el nuevo dibujo. Las acometidas en ataque se sucedían en busca de la igualada.

Caparrós quería más «punch» y tiró del joven Bryan en sustitución del desfondado Promes. El holandés cuajó un encuentro interesante. Se mostró vertical y fabricó centros peligrosos, hasta agotar el depósito. Era el turno del canterano para reivindicarse. Entró algo revolucionado, aunque su indudable calidad siempre agita el partido. El Sevilla elevaba la intensidad. Acosaba a su rival. Navas casi encuentra a Munir en boca de gol… pero por enésima vez, Neto logró cortar el esférico y salvó a su equipo. El muro del portero y la defensa valencianista se volvió infranqueable para el Sevilla, que lo intentó y lo intentó hasta el final con tanto ahínco como poco resultado. La polémica llegó en el descuento con un posible penalti sobre Gonalons, pero ni González González interpretó falta del defensor visitante, ni la posterior revisión del VAR, tampoco. Bronca de la grada al árbitro para terminar. Y el Sevilla, que se complica la vida.