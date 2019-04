Sevilla-Valencia: La oportunidad desperdiciada

Toca pensar. Aunque sólo sea un poquito porque el jueves llega otro partido, también en el Sánchez-Pizjuán, y con él las opciones de nuevo de levantarse cuanto antes (se está haciendo costumbre esta temporada buscar soluciones) para seguir optando a la cuarta plaza. Lo de ayer fue la oportunidad perdida, la ocasión desperdiciada para dar el saltito que pedía la afición sevillista y el regalo de dejar de lado al Valencia. Pero salió todo al revés. Derrota. Y otro invitado a una fiesta llamada Liga de Campeones que llega a la recta final con velocidad de crucero. El Valencia ya escuece. Aguantó el chaparrón hasta diciembre y su entrenador, Marcelino García Toral, se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para muchos. Para el Sevilla, también. De la cuarta plaza (con una victoria ayer hubiera bastado) el equipo nervionense acaba ahora la jornada número 29 en la séptima con el Valencia por delante y aún con el Getafe y el Alavés mirando desde arriba. Sólo hay tres puntos entre el Sevilla y el cuarto y las matemáticas dan esperanzas. Claro que sí. Pero hay que ganar ya. Y ganar ya significa hacerlo el jueves ante el Alavés, el quinto; que el Valencia no sea capaz de hacerlo ante el Madrid el miércoles, y que el Getafe, que jugará mañana ante el Español en Barcelona, pierda. No parece un imposible. La estadística es aliada aún en un momento en el que el Sevilla tiene que encontrar soluciones… y no parecerse en nada al de la primera parte de ayer.

La fuerza de Caparrós en la zona de banquillo instando a sus jugadores a forzar hasta donde hiciera falta para apretar al Valencia fue la imagen del inicio de un partido que hubo errores por los dos equipos. Hubo nervios y fallos. Lógico, por otra parte, en un partido con tantísimo en juego. El utrerano corrió por la banda hasta donde el asistente le dejó, masticó chicle y enseñó a sus futbolistas la necesidad de ponerle más énfasis que un Valencia venido a más y con las ideas muy claras. Carlos Soler, por la derecha, fue el que mejor entendió el manual del conjunto valencianista y muy pronto firmaría una jugada individual con doble túnel que trajo el susto a Nervión. También Gameiro, en el minuto 20, enseñaría los dientes.

Con poco muy poco, presionando arriba y esperando el error de los locales, los de Marcelino encontraban la verticalidad. Al Sevilla le costaba más. Aunque el balón era de los sevillistas, el juego local no terminaba de fluir y la falta de chispa era evidente. Sólo Ben Yedder, que hizo un eslalon con dribling incluido, y Munir, con una buena jugada dentro del área pequeña, manifestaron en el terreno de juego lo que solicitaba Caparrós en ataque antes de empezar el duelo. Con Banega metido en la banda derecha y con Amadou con muchas dificultades para encontrar la profundidad adecuada, la pizarra no terminaba de resultar efectiva en el ataque… ni tampoco en las transiciones defensivas. De esta manera, con Banega corriendo detrás de un carrilero, en este caso Gayá, el argentino derribó al valencianista al llegar tarde dentro del área y el colegiado pitaría penalti prácticamente al término de la primera parte. Parejo no perdonaría con un disparo fuerte y bien colocado. Empezaba el lío para el Sevilla con el 0-1.

Con el resultado en contra, y con medio tiempo tirado, Caparrós hizo su segundo cambio (el primero fue el de Sergi Gómez por Mercado, lesionado), y puso a Banega en su sitio: en el centro, mandando, tras meter al Mudo Vázquez por Amadou. El tiempo jugaba en contra del Sevilla y el Valencia vivía en condiciones plenamente agradables con las contras como estilo. Gameiro, en el 55, a punto estaría de sentenciar si no llega a ser porque su disparo se fue al larguero cuando Javi Díaz ya estaba batido. La fallida ocasión de los de Marcelino encorajinó a los sevillistas, que comenzaron a buscar con triangulaciones y algo más de ahínco le meta de Neto. Mudo, por dos veces, le puso mordiente al ataque y Navas siguió apuntalando por la derecha. En la izquierda, y con la entrada de Brian Gil por Promes, también el Sevilla puso toda su artillería en la recta final del partido. No quedaba otra. Al ataque como fuera. El Valencia se hizo una máquina de echar balones fuera y demostró la razón por la que es el segundo equipo con menos goles recibidos de LaLiga. Hasta ocho jugadores metió Marcelino dentro de su área.

Los movimientos de los valencianistas, dando por cerrado ya el encuentro y sin ánimo de sentenciar antes, eran perfectos ante la desesperación de los atacantes del Sevilla. Ben Yedder, muy sólo, se peleaba con los centrales, y Navas, como un resorte, empezaba a poner centros sin encontrar un rematador. El Valencia, con ello, se sentía comodísimo, y cuando alguna jugada tenía algo más de peligro, aparecía el omnipresente Garay. ¡Qué pesadilla de defensa! El Sevilla tiró de alma y orgullo para meter el balón en el área y con algunos de sus jugadores más altos tratando de rematar algún balón suelto, caso de Gonalons. Precisamente, el francés sería protagonista en la última jugada del partido al caer ante Gayá y comenzar a gritar que había sido penalti. Se unieron Banega y Carriço. También Navas. Pero el colegiado, con el silbato en la boca, miró para otro lado y decretó que no había pasado nada sin ni siquiera volver a visualizar la jugada y dando por buena la decisión del VAR. La oportunidad desperdiciada.