Sevilla-Valladolid: Corazón y cabeza

«Corazón y cabeza». Una, dos, y tres veces. O cuatro. O cinco. Las que hagan falta y en el lugar que sea. Lo que comenzó siendo una especie de grito de guerra y llamada a la concentración y al ánimo de Pablo Machín a sus jugadores, ha tornado en una idea y filosofía para afrontar lo que venga en el Sevilla. Lo que sea. Cuando toca remontar o cuando toca aguantar. En el terreno de la ciudad deportiva o en el vestuario del Sánchez-Pizjuán. En las charlas en el hotel de concentración o en las últimas indicaciones antes de un encuentro, siempre: Corazón y cabeza. Corazón para doblegar esfuerzos y para creer en el éxito cuando las situaciones se dificultan, y cabeza para ser inteligentes, cautos y serenos a la hora de tomar las decisiones correctas. El Sevilla de hoy es pasión y cordura, la firme intención de un Machín que no quiere que las llamadas de emoción del exterior en forma de euforia puedan terminando afectándole a sus futbolistas.

El vestuario se ha blindado y sólo se cuece en él la idea de hoy, vencer esta tarde, a partir de las 16.15 horas, a un Valladolid que llega con las ideas muy claras y con la intención de asaltar Nervión. Lo saben bien los jugadores del Sevilla tras analizar algunos de los movimientos tácticos del conjunto pucelano y de encontrar en el sistema y pizarra de Sergio González algunas dificultades para superarlo. Con un fútbol muy compacto y las líneas juntas, no es fácil romper la barrera defensiva de los vallisoletanos. De hecho, y tras doce jornadas, tan sólo ha recibido nueve goles, una cifra ínfima para un recién ascendido que tiene el presupuesto más bajo de la categoría.

La consistencia atrás es el principal baluarte del Valladolid: seguros en labores defensivas y con los contragolpes y jugadas rápidas arriba como armas para tratar de hacer daño. Resulta evidente pues que el Valladolid se ha construido para aprender a sufrir en su vuelta a la máxima categoría y sería positivo para los intereses sevillistas que nadie esperara un duelo fácil. Mejor, por lo tanto, olvidar algo parecido al último encuentro que jugaron ambos equipos en el Sánchez-Pizjuán, aquel en el que el Sevilla ganó en marzo de 2014 por 4-1 y en el que los jugadores de Nervión terminaron siendo vitoreados por la afición antes de jugar en el Benito Villamarín la vuelta de la Liga Europa. Este Valladolid en nada se asemeja al que dirigía Juan Ignacio Martínez. El Valladolid actual, séptimo y con 17 puntos, puede ser un quebradero de cabeza y para ello se tienen que ir preparando los jugadores sevillistas. Así pues, corazón y cabeza…

Además, y en lo que viene ya siendo una tónica general en toda la temporada, Machín tendrá que hacer cambios en su once, pues, en esta ocasión, el que no estará será Navas, con una lesión muscular. Su puesto lo ocupará Aleix Vidal, prácticamente inédito hasta ahora y con la oportunidad de tener varios encuentros seguidos para tratar de demostrarle al técnico que encaja perfectamente en su sistema. En la defensa habrá que ver qué decide finalmente Machín en cuanto a Mercado, pues si bien entró en la lista de convocados, no habría que descartar que prefiriera que descanse tras estar concentrado con Argentina. En un caso parecido está el Mudo Vázquez, aunque con la salvedad de que el delantero no jugó el último partido del combinado sudamericano. También André Silva, con Portugal en el parón de LaLiga, ocupa un lugar similar. Falta ver, por lo tanto, cómo administra estos asuntos Machín, sobre todo, teniendo en cuenta que a partir de ahora el equipo va a tener que jugar prácticamente cada tres días y medio antes de que lleguen las vacaciones por Navidad.