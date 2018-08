Sevilla-Villarreal: Bienvenidos al Ramón Sánchez-Pizjuán

Sevilla 0 Villarreal 0 Vaclik, Jesús Navas, Mercado, Sergi Gómez, Kjaer, Escudero, Sarabia, Roque Mesa, Éver Banega, Franco Vázquez y André Silva. Asenjo, Mario, Álvaro, Funes Mori, Pedraza, Cáseres, Trigueros, Fornals, Layún, Ekambi y Gerard Moreno Alberto Undiano Mallenco (Comité Navarro). Ramón Sánchez Pizjuán. Hora: 22.15 TV: BeINLaLiga

Con los respetos que siempre merece cualquier rival que visite el Sánchez-Pizjuán (por mucho que el Ujpest y el Zalgiris fueran goleados por el Sevilla en sus respectivas eliminatorias), el partido de esta noche, a partir de las 22.15, tiene los mimbres perfectos para conocer con más detalles qué equipo es hoy el conjunto nervionense. El Sevilla frente a un espejo y el Villarreal, equipo también construido para estar arriba, como rival en una jornada cargada de ilusión y de lógico entusiasmo por la afición del Sevilla. Tras años de titubeos, tras entrenadores que no supieron dibujar un patrón, tras momentos de tensión marcados por la incertidumbre, un camino se abre en torno a Machín y unos jugadores que parecen haberse instruido bastante bien en la pretemporada, sobre todo, en lo que al equipo titular se refiere. Con este Sevilla se sabe lo que se quiere. Luego, saldrá o no saldrá, llegará o no el éxito, pero el conjunto nervionense resulta reconocible cuando juegan sus mejores hombres y esa es la mejor noticia a estas alturas.

Al conjunto sevillista, como en las dos últimas temporadas, ya no le hace falta quedarse con el balón. Aplausos por ello. Porque llegó a convertirse en un mal endémico y en una idea obsesiva y confusa que se tradujo en momentos de ineptitud. Pase para un lado, pase para otro, pase a la izquierda, al centro, a la derecha y el recuerdo de lo que hace un equipo de balonmano cuando no encuentra la profundidad perfecta. Al fútbol se gana marcando. Como muestra, un botón: ante el Rayo, en la primera jornada de LaLiga, el Sevilla hizo una buena exhibición y casi quedó igualado con el conjunto rayista en la posesión. Decía Machín con buen criterio antes de que empezara la temporada que es en las áreas, tanto en la del rival como en la tuya, donde los jugadores deben ser fuertes y seguros. Otro aplauso. Después intervendrán muchos factores para determinar si se puede ganar. El fútbol, menos mal, es imprevisible y cualquier equipo (por muy manida que sea la frase) te puede ganar. Muchos ejemplos hay. El jueves hubo uno, en tierras de la República Checa. El equipo sevillista ganó por 0-1, pero también pudo perder si el Sigma Olomouc hubiera estado algo más acertado mirando a Vaclik. Machín, en cualquier caso, se la quiere jugar así y muchos de sus futbolistas han entendido que a la garra en las áreas se le debe sumar la velocidad en las bandas y una presión intensa en el campo del rival para luego tratar de golpear donde más duele. Así pues, y teniendo en cuenta que hace apenas tres días hizo descansar a jugadores como Mercado, Kjaer, Escudero, Roque Mesa o Mudo Vázquez en la República Checa, todo ello hace indicar que los cuatro volverán con la «ayuda», además, de jugadores como Banega, Sarabia o André Silva, que salió ante el Sigma en la segunda parte.