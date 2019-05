El Sevilla vuelve a los entrenamientos sin Carriço, Mercado y André Silva

La primera plantilla del Sevilla FC ha regresado este martes a los entrenamientos después de tres días de descanso tras la derrota del pasado viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Leganés por 0-3 en el encuentro de la 36ª jornada de LaLiga Santander. Los pupilos de Joaquín Caparrós han comenzado a preparar en esta semana de Feria de Sevilla el importante choque del próximo domingo, a partir de las 18.30 horas en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid.

Caparrós ha visto como en la sesión de este martes, ha podido trabajar con todos sus futbolistas a excepción de Carriço, Mercado y André Silva. Evidentemente tampoco ha participado Wöber, lesionado de larga duración. Hay que recordar que Carriço ya fue baja ante los madrileños el viernes por una lesión muscular y que André Silva sigue aquejado de una tendinitis que no le está permitiendo acabar con normalidad el curso. Sí es más novedad que Mercado no se ejercite con el grupo, dado que el viernes disputó los noventa minutos frente al Leganés. Hay que recordar que Ever Banega es baja por sanción para el choque ante los colchoneros y también para el partido contra el Athletic Club de la última jornada liguera.

Mañana miércoles volverá a ejercitarse el Sevilla en horario matinal. La sesión será de nuevo a partir de las 10.30 horas y a puerta cerrada en las instalaciones de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

El domingo en el Wanda ante el Atlético de Madrid tratará el Sevilla de ganar su partido, aunque los colchoneros no han asegurado matemáticamente el subcampeonato liguero, y deberán esperar sendos pinchazos del Getafe y el Valencia, frente al Barcelona y el Alavés, respectivamente para acercarse a una ya muy complicada cuarta posición de la tabla clasificatoria.

El #SevillaFC vuelve al trabajo para preparar el partido contra el Atlético de Madrid pic.twitter.com/0oMnrGrZ01 — Orgullo de Nervión (@Orgullo_Nervion) 7 de mayo de 2019