El Sevilla ya negocia con Lopetegui

La reunión del consejo de administración del Sevilla, celebrada ayer en las Bodegas de Marqués de Villalúa, marcó el camino que emprenderá el director deportivo, Monchi, para el proyecto 2018-19 con un nombre que muy pronto puso el de San Fernando encima de la mesa: Julen Lopetegui. En una conversación muy natural (había quince personas) y en la que se trataron los nombres de otros entrenadores, caso de Rudi García, Monchi expuso algunas de sus reflexiones en torno a Lopetegui. Por un lado, adujo que conoce la competición española; por otro, que no tiene contrato con ningún club, y por último, que sus cualidades y conocimientos le transmiten confianza para que sea el técnico capaz de liderar la mejora del Sevilla. Igualmente, y en el mismo salón, también hablaron Monchi y los consejeros sobre la imagen que puede tener Lopetegui entre la afición (un 83% votó en contra del fichaje del vasco en una encuesta en Orgullodenervion.com) tras protagonizar con su contratación por el Real Madrid apenas unos días antes de comenzar el Mundial uno de los acontecimientos más peculiares y decepcionantes del fútbol español.

El propio Monchi habló de este asunto y adujo que, a pesar de ello, Lopetegui le transmitía seguridad y esperanza. Desde hace ya más diez días que el director deportivo del Sevilla lleva manteniendo distintos contactos con el agente de Lopetegui, Carlos Bucero, y ayer por la tarde, una vez acabada la reunión del consejo, le comunicó al representante que debían hablar. La idea de Monchi es que Lopetegui tenga por delante un proyecto a corto-medio plazo, es decir, que pueda trabajar de cara a dos temporadas y con la opción de un tercer año. En cualquier caso, y por las conversaciones entre Bucero y Monchi, este asunto no está cerrado puesto que han quedado en hablar de ello ya que el de San Fernando no se niega a valorar otra opción. Eso sí, lo que hay por delante, y si cristaliza finalmente el fichaje de Lopetegui por el Sevilla, estará marcado por una auténtica revolución en cuanto a la plantilla. También se habló durante la reunión de ayer sobre la importancia de hacer cambios en la escuadra sevillista. Lopetegui conoce bien el equipo pues, de hecho y desde que conoció el interés de Monchi en contratarlo, ha venido haciendo todo tipo de cábalas. Monchi siempre ha tenido muy en cuenta la opinión del entrenador para la planificación y con Lopetegui no será menos.