El Sevilla ya es segundo, a la espera de lo que haga hoy el Español

A pesar del empate, tal y como se está dando la jornada, y a la espera de lo que haga hoy el Español ante el Athletic Club de Bilbao, el Sevilla puede dar por bueno el empate ayer ante la Real Sociedad. El cuadro de Machín suma 20 puntos y está segundo a cuatro del Barcelona, que pudo el sábado remontar en Vallecas un partido que ya se daba por perdido. Con los mismos puntos que el Sevilla está el Atlético de Madrid y el Alavés. El cuadro de Simeone empató ante el Leganés a uno mientras que el Alavés, que comenzó ganando, terminó perdiendo ante el Eibar.

El Sevilla no tendrá descanso esta semana y hoy volverá a los entrenamientos a a partir de las 10.30. Mañana también la sesión de trabajo será a la misma hora y los de Machín prepararán el viaje del día siguiente a Turquía (se marcharán a primera hora del miércoles) para jugar ante el Akhisar.

Sin confianzas

A pesar de que en el partido que el Sevilla jugó ante los turcos en el Sánchez-Pizjuán el resultado fue de un claro 6-0, el técnico soriano no quiere confianzas porque sabe que todo lo que no sea ganar el jueves pondría dificultades para pasar a los dieciseisavos de final. Después llegará el duelo ante el Español, concretamente el domingo, en un duelo por los puestos más altos. El cuadro catalán es junto al Alavés la gran revelación de la temporada pues nadie esperaba que los dos equipos estuvieran tras once jornadas en unas posiciones tan buenas.