Sigma Olomouc-Sevilla FC (0-1): Sufrió demasiado pero encara la vuelta con ventaja

Sigma Olomouc 0 Sevilla 1 Sigma Olomouc: Buchta; Vepřek, Jemelka, Štěrba, Sladký; Kalvach; Falta, Houska, Plšek (Dvořák, m. 85), Zahradníček (Hála, m. 87); y Nešpor (Texl, m. 78). Sevilla FC: Vaclik; Berrocal, Amadou (Sergi Gómez, m. 71), Gnagnon; Aleix Vidal (Jesús Navas, m. 70), Gonalons, Banega, Arana; Sarabia, Nolito (Andre Silva, m. 66); y Muriel. Gol: 0-1, m. 84: Sarabia. Árbitro: Bobby Madden (Escocia). Amoestó a Arana, Sladký, Banega, Muriel y Sarabia. Incidencias: 12.000 espectadores en el Andruv Stadium de Olomouc, sin presencia de aficionados sevillistas. Partido de ida del play off previo a la fase de grupos de la UEFA Europa League.

Ventaja mínima para el Sevilla FC en la ida del play off previo a la fase de grupos de la UEFA Europa League tras el encuentro disputado este jueves en la República Checa frente al Sigma Olomouc. Los de Pablo Machín no mostraron la superioridad que se les presupone ante un rival menor hasta los últimos minutos del encuentro, cuando Sarabia, en el minuto 84 de juego, remató de primeras un gran pase al hueco de André Silva. Fue precisamente la entrada al campo del portugués, junto con la de Jesús Navas, lo que hizo que los sevillistas ganaran en calidad sobre el césped y terminó de decantar de forma exigua un partido en el que los nervionenses sufrieron demasiado, puesto que el equipo de Vaclav Jilec contó con inumerables ocasiones hasta el minuto 80 para haberse puesto por delante en el marcador.

La primera parte del Sevilla en la República Checa fue mala. Y eso que tuvo ocasiones para marcharse al descanso por delante en el marcador. Pero lo que le pasó a los de Pablo Machín sobre el césped del Andruv Stadium fue que no demostraron la superioridad que se le presupone. Eso sí, también hay que decir que el Sigma Olomouc sí dio sensación de más equipo que el Ujpest en la primera eliminatoria y que el Zalgiris en la segunda. Machín optó por rotar, de nuevo, y eso su equipo lo notó, quizás demasiado durante los primeros cuarenta y cinco minutos. El soriano decidió que el recién llegado Gonalons fuera titular en el centro del campo junto a Banega, lo que provocó que Amadou formara parte del eje de tres centrales junto a Berrocal y Gnagnon. El futbolista cedido por la Roma no desentonó y Banega siguió a su nivel. El preparador sevillista eligió a Muriel como único delantero, cuando él mismo ha reconocido que no ve ahí al colombiano, y dejó a Ben Yedder en el banquillo. El resto de titulares, salvo un incisivo Aleix Vidal por la derecha, no estuvo acertado.

El Sevilla concedió facilidades atrás, que el conjunto checo no aprovechó. Falta, Plšek y, sobre todo, Houska se mostraron desacertados. Esta última fue la ocasión más clara para los locales. El centrocampista recibió de Falta desde la derecha, se dio la vuelta dentro del área y se quedó ante Vaclik, pero el disparo, que quiso colocar, se le terminó yendo por encima del larguero de la portería sevillista. El técnico Vaclav Jilec se lamentaba en el banquillo. El Sevilla reaccionó después, con Nolito y Sarabia como protagonistas. Primero, el madrileño combinó con el sanluqueño, que se giró y disparó ante la portería de Butcha, pero la pelota fue taponada por un defensor local y se fue a córner. Luego fue Sarabia el que protagonizó un disparo muy duro buscando la meta local, pero el portero repelió con los dos puños. Con malas sensaciones ofrecidas por el Sevilla y pareciendo que lo mejor para sus intereses fue no haber encajado algún gol, porque tampoco dominó la portería contraria, se marchó el partido al descanso.

En el segundo tiempo, los de Machín salieron con la intención de dar un paso al frente y pareció mostrarse algo más ajustado atrás y con alguna llegada peligrosa a la portería contraria, pero de nuevo tuvo una ocasión el cuadro de Jilec. Gonalons perdió un balón en el centro del campo al intentar un pase horizontal, que aprovechó el Sigma para montar una contra rápida. La pelota le llegó a Falta que disparó muy duro desde la frontal del área con mucho peligro buscando el gol, pero Vaclik hizo una gran intervención enviado el balón a saque de esquina. Luego llegaron los cambios. Machín trató de ajustar a su equipo y dio entrada a André Silva y Jesús Navas por Nolito y Aleix Vidal, respectivamente. Y con el paso de los minutos no le iba a salir mal la fórmula al técnico soriano. Antes, no llegó Plšek a un disparo que se quedó corto de Falta, el jugador más peligroso de los checos. Amadou se marchó del campo con problemas físicos y entró al campo Sergi Gómez, lo que terminó de ajustar definitivamente en defensa al Sevilla y los apuros empezaron a desaparecer. Gonalons trató de enmendar su error anterior y disparó hacia la portería local tras una acción personal de Navas por la derecha. El tiro del centrocampista cedido por la Roma lo repelió el meta local a saque de esquina.

Fue el punto de inflexión del partido. Porque la entrada al campo de André Silva fue clave. Primero, en una rápida acción, el portugués le dejó el balón a Luis Muriel, pero al colombiano se le hizo de noche, estuvo lento y un defensor local llegó para evitar un disparo limpio hacia su portería. La antesala del gol. En el minuto 84, el futbolista cedido por el Milan recibió la pelota en tres cuartos de campo tras una carrera de Navas por la derecha, vio el desmarque por el centro de Sarabia, le pasó el balón y el madrileño, ahora sí al primer toque, remató a gol.

Fue el premio a la mejoría del Sevilla con los cambios y a la calidad del plantel. No hizo un buen partido en líneas generales porque sufrió demasiado ante el Sigma Olomouc. Los de Machín no encajaron gol y viajan de regreso con una ventaja en el marcador que debe confirmar y resolver el próximo jueves en el Sánchez-Pizjuán en el choque de vuelta.