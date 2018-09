En directo, el Sevilla FC- Standard de Lieja de la 1ª jornada de la Europa League

El Sevilla FC vuelve a la competición que más éxitos le ha reportado: la Europa League. El debut en el torneo continental, tras superar hasta tres rondas previas, será ante el Standard de Lieja. El conjunto de Pablo Machín buscará los primeros tres puntos ante sus aficionados para espantar los fantasmas aparecidos tras los dos últimos resultados ligueros. En el otro encuentro del grupo J, el Akhisar se enfrenta al Krasnodar en tierras turcas.

Para el debut en la Europa League, Pablo Machín, técnico del Sevilla FC, seguirá sin poder contar con Escudero, Mercado y Gonalons, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. El soriano no ocultaba su ilusión por hacer un buen papel en la Europa League, ya que es consciente de que es una competición especial para el sevillismo. “Ilusión me hace muchísima y a todo el sevillismo también. Es la competición fetiche del Sevilla. Nuestro rival viene de ser eliminado de la champions, va a ser un rival complicado, quedó segundo en su liga, es un histórico de las competiciones europeas. Tiene buen trato de balón, muchos jugadores muy físicos, pero no sólo hacen juego directo. Esperemos poder demostrar que somos favoritos en el terreno de juego”, indicaba Pablo Machín.

Por su parte, el entrenador del Standard de Lieja, el exfutbolista internacional Michel Preud’homme, elogió al Sevilla en la rueda de prensa que realizó en el estadio Sánchez-Pizjuán. “El Sevilla es y sigue siendo una grande de Europa y esta competición lo demuestra: Cuando puedes ganar la Europa League cinco veces, mereces el estatus de grande europeo”, comentaba el mítico portero belga. El Standard de Lieja estará acompañado de 600 aficionados en su visita al Sevilla FC.

