En directo, el Sigma Olomouc-Sevilla FC (0-0). Comienza el encuentro

A partir de las 19:00 horas, el Sevilla FC buscará encarrilar su pase a la fase de grupos de la UEFA Europa League, estando así un paso más cerca de lograr el primer objetivo de la temporada, en la que los de Pablo Machín buscarán estar vivos en tres competiciones. Será en el estadio Andruv Stadion, ante el Sigma Olomouc, donde los hispalenses disputarán este encuentro de ida de los play offs de la Europa League.

El técnico sevillista, en la rueda de prensa ofrecida el pasado miércoles en tierras checas, ya dejaba claro que su intención no es otra que la de “dejar la eliminatoria encarrilada en el partido de ida y no tener que hacer ninguna remontada épica en Sevilla“, teniendo enfrente a “un equipo bastante ambicioso, que llega con varios jugadores al área. Intentaremos que su desorden sea beneficioso para nosotros en ataque”. No obstante, Machín volvía a matizar en que “con respecto al marcador, todo lo que sea ganar para nosotros, es positivo. Pero donde se debe demostrar y se debe ver es en el terreno de juego”, teniendo en cuenta que los nervionenses llegan al encuentro ante el Sigma Olomouc con el cartel de favoritos.

La lista completa de 18 para este partido ante el Sigma Olomouc está compuesta por Vaclik, Juan Soriano, Sergi Gómez, Gnagnon, Berrocal, Escudero, Gonalons, Banega, Roque Mesa, Arana, Amadou, Navas, Aleix Vidal, Sarabia, Nolito, Ben Yedder, Muriel y André Silva. En cambio, no forman parte de la epedición sevillista que ha viajado a la República Checa: Mercado, Kajer, Franco Vázquez, Pareja, Carriço y Ganso, encontrándose estos tres últimos en la rampa de salida.

