En directo el Zalgiris-Sevilla FC (0-2): Se cumple la primera media hora

A partir de las 19:00 horas, el Sevilla FC podría certficar su pase al playoff de la UEFA Europa League, estando así un paso más cerca de lograr el primer objetivo de la temporada, que no es otro que de adentrarse en la fase de grupos de la competición. Será en el estadio LFF de Vilna, en Lituania, ante el Zalgiris, donde los hispalenses deberán hacer bueno el resultado de 1-0 cosechado en el partido de ida de la Q3 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El técnico sevillista, Pablo Machín prefiere mostrarse cauto ante la seriedad que supone este partido, consciente de la dificultad que supondrá enfrentarse al conjunto lituano, tal y como afirmaba el pasado miércoles en la rueda de prensa previa al encuentro: “Estamos ante un rival que nos lo puso complicado en la ida. Fácil en el fútbol no hay nada. Su portero fue el futbolista más destacado en el primer partido. Debimos marcar algún gol más en nuestro estadio, pero es el rival el que necesita ganar mañana”

La lista completa para este partido ante el Zalgiris está compuesta por Vaclik, Juan Soriano, Aleix Vidal, Escudero, Arana, Sergi Gómez, Carriço, Berrocal, Gnagnon, Banega, Amadou, Roque Mesa, Sarabia, Jesús Navas, Nolito, Franco Vázquez, Muriel y Ben Yedder. No estarán Nico Pareja ni la última incorporación de la plantilla, André Silva, quien no se encuentra aún inscrito en la lista UEFA, del mismo modo en que no estará Ganso, quien sí dispuso de minutos en el encuentro de ida de la pasada semana en Nervión.

