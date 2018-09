En directo, el Sevilla FC- Getafe (0-1): Ángel adelanta a los madrileños

El Sevilla FC recibirá al Getafe en el encuentro correspondiente a la 4ª jornada de LaLiga el domingo a las 20.45 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los de Pablo Machín buscarán la primera victoria de la temporada ante sus aficionados, ya que el primer encuentro, ante el Villarreal, el cuadro sevillista no fue capaz de pasar del empate ante el conjunto castellonense.

Para el encuentro, Pablo Machín no podrá contar con los lesionados de larga duración como son: Gonalons, Escudero y Mercado. El técnico sevillista no quiere ningún tipo de confianza con respecto a su rival. “No hay ningún partido fácil. No se gana sólo con el escudo. Nos tenemos que poner al mismo nivel que el Getafe y demostrar que tenemos más acierto. Tengo un equipo con jugadores con mucha calidad, pero el Getafe es de los equipos que más caro venden su derrota. El Sevilla estuvo el año pasado peleando 38 jornadas con el Getafe por Europa. Va a ser complicado. Conozco perfectamente a los equipos de Bordalás. Va a ser muy difícil”, explicaba Pablo Machín.

Por su parte, José Bordalás, técnico del Getafe, reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro que son conscientes de la dificultar de ganar al Sevilla FC, pero que buscarán los tres puntos. “Sabemos que es un campo muy complicado. El Sevilla es un histórico que en la última década ha crecido muchísimo. Tiene una exigencia grande y una magnífica afición. Tenemos que estar casi perfectos para ganar allí”, confesó. “Soy una persona que no se conforma con un punto. Trato de inculcar a mis jugadores que el objetivo de cada partido es la victoria, conscientes en este caso de lo difícil que es el Sevilla. No pienso en el pasado”, declaraba el técnico del equipo madrileño.

Sigue en Orgullodenervion.com la previa del encuentro desde las 19.45, el partido con los mejores comentarios y el análisis de nuestros redactores y el postpartido con las declaraciones de los protagonistas y de Pablo Machín.