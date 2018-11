Standard-Sevilla: La oportunidad de aparcar una competición

Standard de Lieja - Sevilla - Standard de Lieja: Ochoa; Goreux, Luyindama, Laifis, Fai; Cimirot, Agbo, Pocognoli; Mpoku, Sá y Djenepo. Sevilla FC: Vaclik; Mercado, Kjaer, Carriço; Aleix Vidal, Banega, Roque Mesa, Franco Vázquez, Arana; Promes y Ben Yedder. Daniel Siebert (Alemania). Maurice Dufrasne. 21.00 h. Movistar Liga de Campeones.

Lo tiene al alcance de la mano. Si no se despista mucho el Sevilla esta noche en el Maurice Dufrasne, desde mañana mismo podrá olvidarse prácticamente de la Liga Europa hasta febrero del año que viene. Algo lo suficientemente motivante para darlo todo ante el Standard, más si cabe en un equipo enfrascado ahora mismo en intentar alargar el mayor tiempo posible su presencia en la cima de la tabla de Primera división. Y es que, independientemente de que en la última jornada habría que jugarse el primer puesto del grupo con el Krasnodar, olvidarse de una competición en los próximos dos meses y medio, la sensación de los deberes hechos en la misma, libera de carga a una plantilla que este año ha arrancado con la máxima ambición.

Diciembre, enero y medio mes de febrero para pensar en LaLiga y la Copa del Rey, y después, con los refuerzos invernales, ir a por todas en la competición que ha hecho grande al Sevilla en Europa. Muy bonito, lo ideal, pero nadie quiere despistarse y que esto se convierta en el cuento de la lechera. Y es que Europa no deja margen a la relajación, como ya pudieron comprobar los sevillistas en el último duelo en Akhisar, donde a punto estuvo de ver como se le esfumaban dos puntos ante un rival claramente inferior. Además, el Maurice Dufrasne no es un terreno de juego fácil ni donde se suela pasear el que allí acude a disputar un encuentro. Es un estadio que aprieta y que ruge cuando los suyos le ofrecen motivos para hacerlo. Pero enfrente está el líder de LaLiga, y toca demostrarlo.

Un punto y el billete para dieciseisavos de final de la Liga Europa estará sellado, ya que su rival de esta noche se quedaría a tres puntos, con tres por jugarse y el goal average particular perdido. Y es que el 5-1 de la ida deja a los belgas pendientes de una pequeña gesta en los dos partidos que les restan, pero a ilusión y ganas de dar la campanada no hay quien les gane. Por ello el Sevilla no debe caer en la relajación que sí tuvo en la segunda parte en Akhisar. Este conjunto belga, si bien es sexto en su campeonato, no deja de ser un equipo competitivo y con ganas de demostrar que puede hacer claudicar al líder de LaLiga Santander.

Pablo Machín, fiel a su política de gestión de minutos en la plantilla, introducirá cambios en su once. Hay uno obligado, en la defensa, con la sanción de Sergi Gómez, por lo que jugará Mercado junto a Kjaer y Carriço. Está por ver si Arana será de la partida en el carril izquierdo, ya que en la derecha tendrá que seguir Aleix Vidal. Franco Vázquez debería volver al once tras su ausencia en el mismo ante el Valladolid, y es bastante probable que en la delantera entre Promes. Está por ver si junto a Muriel, o si el entrenador optará por meter a uno de los dos con más gol en su equipo, Ben Yedder o André Silva. También habrá que ver si Banega juega más suelto en la medular.