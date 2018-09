Suker: «Veo al Sevilla con más opciones; juega con su afición, que es única…»

Con uno, el Sevilla Fútbol Club, jugó 131 partidos y marcó 67 tantos; con el otro, el Real Madrid, participó en 111 e hizo 49. Es el recuerdo de los números que tiene Davor Suker en los dos equipos españoles en los que jugó. Otra cosa son sus sensaciones. La memoria emocional y los gritos de aliento que aún merodean en su cabeza cuando escuchaba desde Gol Norte en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y de manera continuada su nombre. Lo marcó para siempre. Aunque es recíproco, seguro, porque sus goles y su fútbol excelso aún perduran entre algunas de las mejores vivencias de muchos de los hinchas sevillistas.

En Nervión, el croata entendió que existe una energía que no se puede medir y que termina alimentando la fuerza de los jugadores: «Jugar contra el Real Madrid siempre es complicado. No hay que pensar mucho. Ha ganado tres veces seguidas la Champions, ¿no? Pero el Sevilla juega en su casa, en el Sánchez-Pizjuán, en Nervión, con su afición, con su gente, que es única (dice con su particular acento marcando cada palabra). Allí todo es posible. Lo ha demostrado muchas veces. La primera vez que yo me enfrenté al Real Madrid ganamos. Y, además, marqué. Ese encuentro no se me olvida porque comprobamos que en el Sánchez-Pizjuán teníamos una fuerza increíble. Ahora es lo mismo. Además, este Sevilla ha crecido mucho y se ha convertido en un grande de Europa. Sinceramente (se queda callado unos segundos), yo no veo que el Madrid sea favorito. Ya sé que es un equipazo, pero, para mí, el Sevilla parte con más opciones. Estuve pendiente del partido ante el Levante desde Londres (ciudad a la que llegó el fin de semana para presenciar ayer el Premio The Best FIFA de 2018) y me gustó. No es fácil marcar hoy seis goles en ningún partido».

Visita a Sevilla

El actual presidente de la Federación Croata de Fútbol desveló que era su intención la de ver el partido de mañana en el Sánchez-Pizjuán, pero que unos actos federativos se lo han prohibido. «Siempre es especial volver a Sevilla. Allí tengo muchos amigos. Fue mi casa, el club que me dio la oportunidad de demostrar lo que llevaba dentro y siempre le estaré agradecido», subrayó para a continuación elogiar a uno de los futbolistas de moda del Sevilla, Ben Yedder.

«Todo el que marca un gol en el fútbol de élite debe tener condiciones, tiene que ser bueno, pero el que hace tres en un mismo partido, qué decimos de él. ¡Es buenísimo! ¿No? Conozco bien a Ben Yedder porque ya lleva unos años en el Sevilla… y muchos muchos goles. Eso es lo que lo hace grande e importante. Me alegro mucho de que esté ayudando a mi Sevilla; han pasado muchos años desde que me fui pero siempre sentiré algo muy especial. Viví una experiencia increíble y eso jamás lo podré olvidar», subrayó a modo de conclusión mientras recibía la llamada de uno de sus representantes de la Federación Croata que preside para dirigirse después al Royal Festivall Hall.

Hace 25 años…

Suker, historia viva del Sevilla, se enfrentó al Madrid con la camiseta del conjunto nervionense hasta en seis ocasiones, pero fue en la primera ocasión, el 19 de diciembre de 1992, es decir, hace ya 25 años y tres meses, cuando el croata entendió cómo se viven este tipo de partidos en Nervión. En un encuentro brillante, el Sevilla se impuso al Real Madrid, aspirante al título —que perdería en Tenerife en la última jornada por segundo año consecutivo—, por 2-0 con goles de Marcos y el propio Suker. Por el Sevilla jugaron Unzué; Prieto, Martagón, Diego, Jiménez; Rafa Paz (Del Campo), Marcos, Simeone, Maradona; Suker (Pineda) y Monchu. Benito Floro, por su parte, alineó a Buyo; Nando (Milla), Rocha, Sanchís, Lasa; Míchel, Prosinecki, Hierro, Martín Vázquez; Luis Enrique y Zamorano (Alfonso).