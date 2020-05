Tebas y la reunión de los jugadores del Sevilla: “Tomaremos medidas disciplinarias pero no las voy a anunciar”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, opinó hoy sobre la reunión de varios jugadores del Sevilla (Ocampos, Banega, De Jong y Mudo Vázquez) en el domicilio de uno de ellos incumpliendo las normas sanitarias generales y de protocolo de LaLiga. En declaraciones a Vamos, Tebas señalaba que “LaLiga siempre toma medidas pero no debe hacer públicas las que no considera. Sí tomamos medidas por preocupación y también disciplinarias pero no las voy a anunciar. Cuando se rompen los protocolos es esto. Lo primero que quiero destacar es que los jugadores están arrepentidos y han pedido perdón. Eso es bastante positivo. Los jugadores son ejemplo para la sociedad, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos y me parece correcto y agradezco a los jugadores que lo que han hecho tiene sentido de perdón”.

Amplió Tebas su consideración acerca de este asunto que concierne a los jugadores del Sevilla. “Otra cuestión y quiero llamar la atención a todos los jugadores que no podemos tener estas actitudes. Lo de menos es subir la foto, sino que se haga eso. Hay que tener mucho cuidado, por efecto social y para una industria que mueve 180.000 puestos de trabajo, una parte importante del PIB. Ahí puede haber un asintomático y todos están ahí bebiendo o fumando de la shisha. Hay que tener muchísimo cuidado”, consideraba el presidente de LaLiga.

“Todos debemos ser muy responsables desde todas las cosas que hacemos de nuestro entorno. En el lugar de entrenamientos con la seguridad que hay es prácticamente imposible que se produzca un contagio y donde me preocupa es en estas reuniones, en estos lugares debemos ser más cautelosos si cabe y cumplir más las normas que nos establecen. Por eso hago un llamamiento a todos los jugadores para que sigamos en esta línea. Que ha sido de mucha concienciación en general y que sigamos en esa línea. Fue una gran noticia la que dio el presidente del Gobierno marcando el día 8 de junio pero la gran gran noticia es cuando entreguemos el título de campeón de LaLiga o cuando se sepa quién va a Europa o por desgracia descienda. Es una gran noticia pero la más grande será que acabemos el campeonato”, continuaba Tebas.

Cuestionado de nuevo sobre el asunto y si habría sanciones para los jugadores del Sevilla, Tebas dejaba claro que “no voy a decir nada más, es un protocolo y lo positivo es que han pedido perdón y hacemos un llamamiento aprovechando las circunstancias que tenemos para que seamos cautelosos. Estamos muy contentos pero no podemos bajar la guardia. Ni Laliga en las medidas de control, ni los clubes y ni los jugadoers en sus entornos. Lo pido encarecidamente”.