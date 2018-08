Sevilla FC: Con todos ustedes, un equipo

Sin ánimo de elevar nada a definitivo, y más en el fútbol, donde los cambios se reproducen en un jugador/equipo cuando aún no ha dado tiempo a asimilar nada, el Sevilla de ayer, y no sólo por el resultado, un 0-3 incontestable, sino por la imagen de conjunto trabajado, merece tenerlo muy en cuenta en esta iniciada LaLiga 2018-19. Muy bien, Machín. En apenas unas semanas ha sabido inculcar su idea y una pizarra que ayer en Vallecas funcionó a la perfección. Con los tres de atrás, con las balas en las bandas, y con Roque Mesa y Banega surtiendo de un lado para otro, el Sevilla lo hizo todo fácil. Con sentido común, con la solidaridad en los esfuerzos que se necesita para hacer una presión tan alta, y con el instinto matador arriba de los atacantes, Machín y sus hombres enmudecieron muy pronto Vallecas. Apenas se habían jugado catorce minutos y el Sevilla ya se había puesto por delante en el marcador con un golazo del Mudo Vázquez. Mención especial tiene lo que hizo el argentino. Dentro del área, y tras un genial pase de Navas, miró para un lado y chutó para otro… de tacón. Arte. Y gritos del meta local, Alberto García, tratando de entender qué había pasado. El gol llegó como el juego del Sevilla. Como si se tratase de un elástico. Velocidad y máxima eficacia.

Hacía tanto que no se veía al Sevilla jugar como un equipo que hasta los jugadores no pudieron disimular en sus caras bañadas en sudor por el esfuerzo tanta ilusión. Se nota mucho cuando los futbolistas están disfrutando. Navas fue un ejemplo. Siempre concentrado, se abrazó fuerte al Mudo y pidió más. Más habría. El Sevilla se hizo rodillo y la verticalidad mirando a la meta del Rayo comenzó a ser descarada. Los de Míchel bastante tenían con mirar el balón. Porque el dueño era el Sevilla, tanto en el centro, en la derecha y en la izquierda. Precisamente, sería por la banda de Escudero por donde llegaría el segundo tanto de la noche, en esta ocasión por mediación de André Silva tras pase del lateral vallisoletano. El jugador portugués se unió a la fiesta. Tenía ganas. Venía de correr como un poseso para ayudar a sus compañeros a buscar espacios y fue premiado con un tanto de delantero listo y hábil al rematar a la perfección. Pero aún habría más para él.

Quince minutos después, y mientras que el Rayo seguía sin encontrar la brújula, volvería el luso a ser protagonista. Otro gol. Cuando ya el colegiado se disponía a pitar el final del primer tiempo, André Silva aprovechó un balón suelto dentro del área pequeña para hacer el tercero del Sevilla, el segundo en su cuenta particular.

El Sevilla se gustaba. Lógico, por otra parte. Todo estaba saliendo a la perfección, igual que en una segunda parte que empezó con la misma línea de desigualdad entre un equipo y otro. El Sevilla seguía a lo mismo y dando evidencia de que los mecanismos de Machín tienen solidez. Los jugadores lo atestiguaban una y otra vez. Y las ocasiones de gol se repetían una y otra vez. Cada tres, cuatro, cinco minutos el Sevilla terminaba chutando a la meta rival. Sarabia lo intentó por activa y por pasiva, pero se encontró con Alberto García en un disparo de tacón del madrileño que atajaría brillantemente el meta local. Después le tocaría a Navas. El de Los Palacios, con un derechazo, vio cómo Ba sacaba el balón debajo de la portería cuando ya se colaba. La rabia de ambos recrudeció aún más el buen juego sevillista. Y el acierto arriba. De nuevo, André Silva, a la postre gran protagonista del partido en su debut, marcaría el cuarto tras aprovechar un pase espectacular del Mudo Vázquez. Aunque en un principio el colegiado no dio el tanto, finalmente, y tras consultarlo en el VAR, dirigió su brazo al centro del campo. Con el 0-4, el duelo comenzó a caer algo por las repetidas faltas del Rayo. El daño era muy alto. Pasaban los minutos y el sonrojo de los de Míchel era mayúsculo. El entrenador local, lejos de bajar la mirada, pidió más esfuerzo a sus jugadores. Morir con dignidad y buscando agua en el desierto.

Así, en una jugada sin apenas peligro, Roque Mesa tocó a Embarba en la línea y Mateu Lahoz pidió la ayuda del VAR. Penalti y gol del jugador derribado en el último lance destacado de un partido que enseñó mucho a los aficionados. Este Sevilla sí es un equipo. Aún le faltan cosas, algún fichaje y ajustar algunos movimientos, pero la pinta es muy muy buena. En Vallecas se vio de principio a fin lo que quiere Machín. Y eso, en la primera jornada de LaLiga y cuando aún queda un mundo por jugarse, es tremendamente positivo. A los jugadores se les convence con los buenos resultados. El de ayer es magnífico. Pero hay más. Este jueves, por ejemplo, el Sevilla vuelve a jugar por seguir vivo en Europa y todo lo que ello significa para una entidad que tiene un proyecto, una idea, un entrenador… y un equipo.