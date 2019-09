Con Chicharito en Sevilla (llegó ayer a la ciudad hispalense a las 19:00 horas), y a la espera de que hoy a primera hora pase el reconocimiento médico antes de firmar su contrato por tres años con el club de Nervión, México quedará ligada a la historia de entidad sevillista con tres «embajadores». El primero en llegar, en enero de 2002, fue Gerardo Torrado, y el segundo, en enero de 2018, un Miguel Layún que pronto quedaría prendado del ambiente del Ramón Sánchez-Pizjuán. Ambos, compañeros de Chicharito en la selección mexicana durante varios años, y en declaraciones a ABC de Sevilla, mostraron su satisfacción e ilusión por la llegada del delantero al cuadro de Lopetegui y analizaron lo que puede aportarle al Sevilla con su juego de ataque.

«Cuando está dentro del área puede pasar cualquier cosa. Hay movimientos que no sé todavía cómo los hace. Es muy vertical. Cada vez que toca el balón lo hace para buscar la meta contraria. Lo he hablado muchas veces con él. De los compañeros que he tenido, me parece que es el mejor que he visto… adaptarse a los espacios. Hay zonas donde es más sencillo, claro. No es lo mismo tocar el balón atrás, que en el área rival. ¡Él lo hace siempre donde está el peligro! Eso vale muchísimo. Aunque tenga varios defensores encima, lo consigue. Siempre crea peligro. Cuando siente que no puede llevarse el balón, descarga dándoselo a un compañero, ya sea por las bandas o por el centro. Javier (por Chicharito) encuentra donde otros no buscan. No sé cómo lo hace (se ríe), pero siempre encuentra un hueco para colarse entre los defensas». Quien así se expresa es Layún, íntimo amigo de Chicharito. El lateral del Monterrey tiene una gran relación con el nuevo fichaje del Sevilla; hablan casi todos los días (Chicharito, incluso, llegó a viajar hasta la ciudad hispalense cuando Layún defendía los colores del equipo de Nervión).

«Habría que destacar mucho del juego de Javier. Es un goleador. Con muy poco, marca. Pero también me gustaría destacar su mentalidad. No para nunca. Si se pone difícil, más lo intenta. Es muy trabajador. Se entrega al máximo. Vive a tope, es apasionado». Para Layún, tanto Sevilla como Chicharito aciertan con este vínculo. «La manera en la que se vive el fútbol en Sevilla es espectacular. Hay mucha pasión. Tanto mi señora como yo, cuando nos fuimos, nos dijimos que volveríamos algún día. Javier va a saber valorar esta forma de entender el fútbol; seguro. Como persona es un 10 y se merece lo mejor».

También Torrado, hoy director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, habla de forma parecida y destaca la eficacia de su compatriota arriba. Al igual que Layún, Torrado coincidió varios años en la selección mexicana con el delantero. «Lleva toda la vida marcando goles. De hecho, es el que más ha hecho en la historia de nuestra selección. Tiene un instinto realmente increíble. Siempre, siempre, aunque el partido esté trabado, encuentra algunas ocasiones para marcar. En el área, parece muchas veces que va un segundo por delante del resto. Controla los espacios. Hace unos movimientos que siempre lo dejan solo. Es increíble. Luego, cuando está delante del portero, no suele perdonar. Me alegro mucho por él y por el Sevilla. Creo que es un fichaje muy bueno, buenísimo; hoy por hoy, con encuentros muchas veces cerrados, la clave es estar despiertos arriba. Eso es calidad. Y mucho trabajo, también, He visto y compartido muchos entrenamientos de Javier. Sé cómo trabaja. Siempre quiere dar un paso más. Es un luchador incansable. No se da por vencido nunca. Siempre cree. Lo que se propone, lo consigue».

Chicharito, desde que llegó a Europa, ha marcado 124 goles en 329 partidos. Además, y otro valor a tener en cuenta, es que ha dado 42 asistencias. En el Manchester United, equipo en el que más ha jugado, disputó 157 encuentros y marcó 59 tantos; en el Bayern Leverkusen, en 76 duelos, hizo 39, mientras que en el West Ham, su último equipo antes de recalar en el Sevilla, marcó 17 en 63 encuentros, el último hace apenas dos semanas en la Premier, ante el Brighton. Luego, en su única experiencia en España, en el Real Madrid, vio portería en nueve ocasiones en 33 partidos. En total, y contando los 29 goles que marcó en el Guadalajara mexicano, Chicharito lleva una media de un gol cada 148 minutos.

En el duelo que jugó el Sevilla ante el Celta el pasado viernes y que acabó con empate a uno, quedó en evidencia que el equipo de Lopetegui necesitaba más capacidad ofensiva. La solidez defensiva, al menos en los tres primeros encuentros de la temporada, está trabajada, pero en el duelo ante los gallegos faltó chispa y ritmo arriba para derribar la defensa. Ahora, y con el parón liguero, Lopetegui tratará de seguir insistiendo en los movimientos verticales. Eso sí, no podrá hacerlo con un Chicharito que hoy se marchará con su selección para jugar los partidos amistosos ante Estados Unidos y Argentina. El encuentro ante el combinado de Messi se jugará el 10 de septiembre, martes, por lo que apenas tendrá el entrenador sevillista unos días con Chicharito para hacerle ver su idea de juego. Lo positivo, en cualquier caso, y teniendo en cuenta que los dos últimos encuentros del Sevilla se han jugado en viernes, ante el Granada y el Celta, es que el próximo duelo de los de Nervión será un domingo, concretamente el 15 a las 14.00 horas ante el Alavés.