Una amigdalitis puede privar a Campaña de jugar contra el Sevilla

El centrocampista del Levante y ex del Sevilla FC José Campaña sufre una amigdalitis y el entrenador del conjunto granota, Paco López, confirmó este viernes que podría perderse el partido del domingo en el Sánchez-Pizjuán.

“Está con un principio de amigdalitis. A ver cómo evoluciona. Ha ido el médico a su casa, ayer estaba fenomenal pero se ha encontrado mal durante esta noche. Hemos tenido a Clerc también con un virus y algún jugador más”, dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.

Además, el entrenador valenciano confirmó que no sabe cuánto tiempo de baja estará el meta Oier Olazábal. “No sabemos el tiempo, tiene una inflamación cerca del tendón de aquiles. No ha mejorado y mientras tenemos al portero del filial con toda la tranquilidad”, indicó Paco López. La plantilla del Levante se ejercitará este sábado por última vez antes de viajar el mismo domingo a Sevilla para enfrentarse al cuadro de Lopetegui.

Campaña se refirió esta misma semana a su pasado sevillista y a la posibilidad de regresar a Nervión algún día, en una entrevista concedida a ABC de Sevilla: “Algún día me gustaría volver, sí. Entiendo que es lógico. No conozco a ningún canterano del Sevilla que se haya ido y que diga que no le gustaría regresar. El Sevilla siempre fue mi casa. Pero ahora me debo al Levante. Aquí me han dado mucho. Hicieron un esfuerzo grande para que me quedara y no puedo olvidarme. En verano, de hecho, un día hablando con uno de los ayudantes técnicos, Sergio Navarro, se lo comenté. Todos saben cómo funciona esto”, dijo el centrocampista.