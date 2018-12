Una junta que traerá cola en el Sevilla

Si hay una conclusión que se puede sacar de la junta de accionistas del Sevilla celebra ayer es que el sevillismo se ha fracturado, bueno, su accionariado. Los accionistas minoritarios se fueron tremendamente enfadados ayer del salón del hotel Meliá Lebreros por lo allí vivido. Ni los impresionantes números allí presentados, la buena salud financiera y deportiva de la entidad, nada calmó los ánimos.

El pequeño accionista pidió por activa y por pasiva que los poseedores de los grandes paquetes de acciones en la entidad dejaran claras sus intenciones de vender o no, de si habrá una venta más adelante, de lo que no obtuvieron respuesta. Lo único que recibieron es la garantía de que “no hemos vendido nada ni tenemos un compromiso de hacerlo” por parte de José Castro.

Sin embargo, la intervención de Carolina Alés terminó de encender los ánimos. Unos ánimos que ya estallaron en una sonora bronca cuando no salió adelante el blindaje del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y de la ciudad deportiva que propusieron los minoritarios. Blanco y en botella.

De allí salieron muchas amenazas al consejo de que “no esperen un recibimiento agradable ni que nos quedemos de brazos cruzados”, aparte de calificativos que aquí no podemos reproducir. Así pues, con el Sevilla jugándose su futuro en la Europa League el próximo jueves ante el Krasnodar, el ambiente no va a ser ni mucho menos el ideal para la cita. En las redes sociales muchos se pronunciaban con el ánimo de manifestarse contrarios al actual consejo en próximas citas. La junta va a traer mucha cola, el sevillismo juró no permanecer impasible.