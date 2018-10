Una pegada histórica: el Sevilla que más marca en 63 años

El fútbol nunca deja de sorprender a todo aquel que lo sigue y lo analiza. El 16 de septiembre saltaban las alarmas en Nervión. El Sevilla caía derrotado en su feudo ante el Getafe por 0-2 y encadenaba tres partidos ligueros en los que no ganaba y en los que no era capaz de marcar un gol a su rival. Un empate sin goles ante el Villarreal, una derrota por la mínima en el derbi ante el Betis y el citado duelo ante el Getafe empezaban a sembrar dudas sobre el proyecto sevillista en la presente campaña. Pero el fútbol, caprichoso donde los haya, se empeñó en callar las bocas de los que protestaban por la imagen ofrecida por los suyos. Tres victorias consecutivas ante Levante (1-6), Real Madrid (3-0) y Eibar (1-3) lanzaban a los sevillistas en la tabla situándolos en la tercera posición y con visos llegar al próximo parón con opciones de liderar la tabla.

La enorme pegada sevillista, acompañada en las dos últimas citas con una férrea defensa, le ha cambiado la cara al equipo de Nervión. De hecho, se trata del equipo con más goles a favor en los últimos 63 años. Hay que remontarse al lejano 1955 para encontrar un Sevilla que, en la séptima jornada, llevara más goles a favor que el actual. En aquella época de resultados más abultados, el equipo dirigido por Helenio Herrera sumaba 18 goles a favor y 14 en contra. Perdió 6-1 ante el Athletic en la primera jornada, venció 4-0 al Español en la segunda, 0-4 ganó a la Cultural Leonesa en la tercera, 2-0 a la Real Sociedad en la cuarta, perdió 4-1 ante el Atlético en la quinta, se impuso por 4-1 al Murcia en la sexta y cayó derrotado por 3-2 ante el Deportivo en la séptima. Liz y Arza, con tres goles cada uno, eran los máximos goleadores en aquellas siete jornadas en los sevillistas.

El dato del Sevilla actual ha engordado sobremanera en esta última semana. No en vano, y como decíamos antes, encadenó tres jornadas sin marcar, y en los tres últimos duelos se ha repuesto en materia anotadora con un total de 12 goles en tres partidos, logrados ante el Levante (2-6), Real Madrid (3-0) y Eibar (1-3). En la primera jornada se marcaron los otros cuatro goles, en el triunfo en Vallecas ante el Rayo por 1-4. En este Sevilla el goleador referencia es André Silva, que suma siete dianas, seguido por Ben Yedder, que acumula cuatro.

Dudas despejadas

Y es que el portugués y el franco-tunecino han formado una pareja letal en este arranque de temporada, a pesar de que hubo dudas con ambas antes de que los números echaran por tierra las mismas. André Silva llegaba de una campaña nefasta en el Milan, donde únicamente había sido capaz de hacer diez goles entre todas las competiciones, con un triste bagaje en la Serie A de dos goles en su cuenta particular. Los 38 millones de euros pagados por el conjunto lombardo al Oporto por una de las grandes promesas del fútbol portugués le sometió a una gran presión en un club en el que la paciencia no tiene mucho recorrido. Ahora, con los números que está dando en el Sevilla, muchos en Italia se preguntan por qué el Milan dejó escapar tan tremendo potencial. Gattuso, técnico del equipo milanista se lavó las manos el domingo asegurando que no fue su decisión, sino que el jugador quería salir. Sea como fuere, lo cierto es que, si sigue en esta progresión, los 38 millones que cuesta comprar a André Silva pueden resultar hasta barato en un fútbol como el actual, donde el gol se paga muy caro.

El otro caso es el de Ben Yedder. Con el club buscando como loco un delantero goleador en el mercado el pasado verano, todos parecían abrirle la puerta al galo. Los números de sus dos temporadas anteriores en el Sevilla (22 y 18 goles) parecían quedar olvidados. No se le cerró la puerta si llegaba una buena oferta, pero Ben Yedder estaba dispuesto a hablar en el campo y no rendirse. Empezó teniendo pocos minutos porque Pablo Machín decidía jugar con un sólo punta, y el referente era André Silva. Sin embargo, ante Levante, Real Madrid y Eibar terminó de apostar por sacar a los dos de inicio y ambos han respondido con un buen trabajo conjunto y con goles. La pegada de ambos hace grande al Sevilla.