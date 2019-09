Con el ordenador presente, para analizar al Rayo Vallecano, próximo rival del Girona, Juan Carlos Unzué hace un parón con ABC de Sevilla para hablar de porteros. Es su vida. Una pasión. Habla de Bono, de Monchi, de Lopetegui. Todos, porteros. «Yo tenía asumido que Bono se podía ir. Era su momento. Desde que llegué al Girona, supe que si le llegaba una buena oportunidad, la cogería. Me alegro mucho por él. Y por el Sevilla, también, que ha fichado a un gran portero. Ya conocía bien a Bono desde la pasada temporada. Mi hijo -Aitor- estuvo trabajando en el staff de Eusebio (exentrenador del Girona) y vi el 95% de los partidos. Bono, sí, hizo partidos realmente muy buenos. Recuerdo uno en Mestalla, contra el Valencia. El Girona ganó el partido, pero Bono salvó al equipo con dos o tres grandes paradas. Tuvo encuentros realmente buenos. Luego, cuando yo cogí al equipo, confirmé lo que pensaba: es un gran portero, con muy buenas cualidades. Bono está preparado para jugar en el Sevilla. Además, sabe jugar con los pies y tiene un muy buen golpeo. También por arriba, en los balones aéreos, va muy bien. En el Girona, con tres centrales, no tenía mucha necesidad de proteger ese tipo de balones, pero lo puede hacer, por altura y por concentración».

04 te llegaban muchas situaciones de gol. Tenías que estar activo, sí o sí. Era muy fácil meterse en el partido. Recuerdo una vez escucharle a Bilardo decir: ‘Si vamos 2-0, y el portero es el que llega al vestuario con cara de satisfecho, estamos jodidos, ¿eh?’ (Se ríe). Ahora, en muchos casos, la gran dificultad para un portero radica en tener la tensión y la concentración adecuada». El técnico del Girona no puede evitar emocionarse al recordar su etapa en el Sevilla. «A veces, me pongo a recordar la sensación de vivir un partido en el Sánhez-Pizjuán. Pasé siete años fantásticos. Cuando me tocaba ir a la portería donde están los Biris… Todo esto es muy especial para mí. Yo lo escuchaba. ‘Ahí está, ese es, es Juan Carlos Unzué’. Todavía se me pone la piel de gallina».

Unzué se congratuló por tener a dos excompañeros, Monchi, en el Sevilla, y Lopetegui, en las categorías inferiores de la selección española, como máximos responsables en la parcela técnica del equipo nervionense. «Con Julen (Lopetegui) coincidí en el Mundial juvenil de 1985. Fue en Rusia. Le tengo mucho cariño. Luego, se le vio que podía hacer carrera como entrenador. ¿Sabe una cosa? Es curioso. Recuerdo algo que me pasó con Bilardo. ¡Pero es cierto! Y sirve, creo, para entender muchas cosas. Cuando jugábamos los partidos de los jueves, muchas veces, ante el juvenil o el filial, Bilardo se acercaba a mí y se quedaba allí todo el encuentro. Me movía, y se movía. Un día, me miró en mitad de un partido, y me dijo: ‘¿usted por qué cree que me pongo a su lado?’ No le dije nada, y me respondió: ‘mire lo bien que se ve el fútbol desde aquí, 180 grados, mire las posiciones de los demás. ¡Lo tiene todo de frente!’. Aquello me llamó la atención. Y es así. Dentro del campo, el portero tiene una visión total al frente. Bilardo era distinto a todo. Tuve muchos entrenadores, pero ninguno como él. Ahora se hacen cosas que él hacía hace más de 20 años. Él se preocupaba por los pequeños detalles. Intentaba controlarlo todo. En cualquier momento, podía aparecer por la habitación y se ponía a hablar. Era un entrenador muy inteligente, apasionado».

El propio Unzué saca a colación el nombre de Monchi: «Lo primero que me llamó la atención era verlo estudiando. Aprovechaba cualquier momento para estudiar. Era listo, muy listo. En cada partido, en cada minuto que estaba al lado del entrenador en el banquillo, aprendía. Estaba todo el día captando. Desde que lo conocí, y pudo sentir su sevillismo, su manera de vivir, su manera de expresar sus sentimientos, supe que Monchi no iba a parar hasta ser importante en el Sevilla. Jugando no lo pudo ser como él quisiera, pero luego, como director deportivo, sólo hay que analizar sus fichajes a lo largo de todos estos años para ver en lo que se ha convertido». Cosas de porteros.