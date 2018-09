«Vaclik es uno de los mejores porteros de Europa»

«Hay portero». Posiblemente sean dos de las palabras más repetidas por los aficionados cada vez que el Sevilla juega un partido. Sin hacer ruido, centrado, tremendamente organizado, y tratando de pasar inadvertido, Tomas Vaclik se ha convertido en apenas unas semanas en una de las noticias más positivas para los hinchas. El culebrón y el debate sobre la portería de la última temporada ha desaparecido y el constante «run-run» en el ambiente del Sánchez-Pizjuán ha virado en los elogios continuados al checo, unos halagos que para nada le sorprenden a una de las personas que mejor lo conoce, Georg Heitz, el director deportivo que lo fichara para el Basilea en 2014. «Estamos hablando de uno de los mejores porteros del mundo. Que jugara en el Basilea, o en la liga suiza, no significa que no tuviera ese nivel. Para nada me está sorprendiendo lo que está haciendo en el Sevilla. Ya lo quisieron fichar varios equipos de la Premier y de la Bundesliga, pero le dijimos a Vaclik que no queríamos que se fuera. Él lo entendió. Lo que pasa es que llegó el Sevilla. Está en un momento excepcional. Con 29 años y las cualidades que tiene le va a ayudar mucho al equipo», subrayó en un primer momento para a continuación cómo fue el momento de su fichaje por el Basilea.

«Fuimos a verlo unas 30 veces. Lo supimos todo de él, incluso, nuestro ojeador de porteros fue varias veces a los entrenamientos del Sparta de Praga. Estuvimos del 2012 al 2014 observándolo, hasta que dimos el paso. También lo llegamos a conocer antes como persona y nos demostró que tiene un carácter perfecto para crecer, ambicioso, competitivo… A nosotros nos ayudó mucho en nuestro crecimiento. El nivel de intensidad que le aplica a los entrenamientos también es esencial en su buen juego. Siempre está concentrado y es capaz de hacer paradas que parecen increíbles. Va muy bien por arriba y también es ágil». Con el Basilea, y en 169 partidos que disputó, recibió 183 tantos, lo que hace una media de algo más de un gol por encuentro. En la liga suiza recibió un porcentaje menor pues fue en la Liga de Campeones y ante grandes rivales en la que su media aumentó.

Vaclik, un gran estudioso de las virtudes de los rivales se ocupa en analizar las opciones de remates de los contrincantes, una circunstancia que en muchas ocasiones parece servirle para visualizar previamente lo que va a ocurrir. También ocupa su tiempo viendo a algunos de los metas que más le gustan, caso de Neuer, De Gea o Ederson. Pero su gran ídolo siempre fue Barthez. De hecho, en su habitación siempre «reinaba» el portero francés con un gran póster que tenía colocado en la pared. El meta checo quiere crecer en el Sevilla y así lo ha dicho recientemente a LaLiga pues ve la experiencia en el club de Nervión como el mejor camino para situarse entre los mejores.

«Estaba muy feliz cuando fiché por el Sevilla. Nuestros hinchas son alucinantes y el ambiente es alucinante y el de la ciudad también. Estoy empezando a entender qué es ser sevillista. El momento más especial es cuando salimos al estadio y todo el estadio comienza a sonar. Es increíble cuando escuché el himno la primera vez el himno. Fue espectacular. Se me puso la piel de gallina. La ciudad es muy bonita, el club es fantástico, los compañeros son geniales. Todo el mundo es muy amable y la adaptación ha sido realmente fácil», dijo un Vaclik al que se le ha puesto todo de cara para triunfar. Condiciones no le faltan y los resultados, por ahora, han sido excelentes tras nueve partidos disputados: sólo ha recibido cuatro tantos y ha dejado muestras de su alta capacidad. Hay portero en el Sevilla…